Prefeitura de Cruzeiro do Sul executa ações de proteção social de crianças e adolescente durante o Carnaval

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, está com o Bloco da Proteção, uma iniciativa voltada para a abordagem social e a proteção de crianças e adolescentes durante o período carnavalesco. Os agentes de proteção estão em circulação durante todas as noites da festa, garantindo um ambiente mais seguro para as crianças e adolescentes. A ação mobiliza cerca de 50 profissionais.

Segundo a coordenadora do projeto, Cíntia Sampaio, a importância do bloco reside na promoção de cuidados e na proteção dos jovens. A abordagem visa prevenir casos de abuso e violência sexual, bem como a exploração e o trabalho infantil. “Realizamos orientações para as famílias, que serão acompanhadas posteriormente pelo CREAS”, completou Sampaio.

Segundo a lei, crianças e adolescentes com até 13 anos de idade, não podem permanecer nas vias públicas, eventos carnavalescos em locais abertos ou fechados, bares, clubes, shows, boates, casas de espetáculos, bailes, ou estabelecimentos semelhantes, após às 21 horas, mesmo que acompanhados do responsável legal.[