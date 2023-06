Prefeitura de Cruzeiro do Sul estabelece parceria para plantio de café no em Presídio

Assessoria – O incremento de atividades produtivas para os reeducandos é uma das prioridades do sistema penal, pois promove a reabilitação e qualificação para o mercado de trabalho. Contudo, as dificuldades inerentes necessitam de parcerias para serem superadas.

Aproveitando o momento de expansão da cultura do café na região, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul incluiu o Complexo Penitenciário Manoel Nery como um possível fornecedor de café no futuro.

Pensando nisso, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura realizou nesta semana a mecanização agrícola – aração e gradagem – de cerca de 1 hectare na área de produção do Complexo Penitenciário Manoel Nery. O objetivo é iniciar o plantio de café como mais uma atividade produtiva agrícola da unidade.

“Esta atividade é importante pois além de trazer retorno financeiro para as demandas da unidade, traz remissão de pena para quem faz o serviço interno que ficará na área de produção e serão qualificados como mão de obra através do apoio técnico que estamos recebendo da UFAC”, explica Elves Barros, diretor do Complexo Penitenciário.

“A prefeitura já tem uma parceria também nesta área de produção agrícola. No início do ano realizamos a mecanização de área para plantio de mandioca”, explica a técnica Aldeni Menezes.

Além da mecanização, a parceria inclui também assistência técnica no trato com as mudas, plantio e cuidados necessários.

“A prefeitura já tem parcerias em diferentes áreas com o Complexo Penal. Nesta semana realizamos a entrega de equipamentos para a prática esportiva na unidade prisional feminina. Na agricultura esta parceria já existe e estamos agora incluindo o café, ampliando a possibilidade de remissão de pena e de qualificação para quando esta pessoa cumprir a sua pena e retornar à sociedade. É algo que tem um impacto positivo na vida da comunidade como um todo”, disse o prefeito Zequinha Lima.