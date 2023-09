Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 8 milhões em equipamentos agrícolas na vila Santa Luzia

Assessoria – Numa linda festa que contou com o show do Cantor Ceian Muniz, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou para as comunidades e associações rurais centenas de equipamentos agrícolas oriundos de emendas parlamentares do Senador Sérgio Petecão e Alan Rick, ex- senadora Mailza de Assis e ex- deputadas federal Jéssica Sales, Perpétua Almeida e Mara Rocha.

Os equipamentos beneficiarão mais de 17 associações agrícolas. Outro anúncio importante realizado pelo Prefeito Zequinha Lima foi a ordem de assinatura da sede administrativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul na Vila Santa Luzia e a casa de passagem para 40 pessoas que será localizada no bairro do Aeroporto Velho.

A área de saúde também foi contemplada com a assinatura do termo de cooperação técnica entre a o ITEPAC, Faculdade de Medicina e a Prefeitura Municipal com investimentos de 500 mil reais com equipamentos odontológicos que serão utilizados pelo programa Saúde na Comunidade.

O produtor rural João Oliveira expressou seus agradecimentos ao prefeito Zequinha Lima dizendo:

“A palavra que expressa esse momento é gratidão ao prefeito Zequinha Lima por esse olhar todo especial ao produtor rural que tanto batalha para produzir e sustentar sua família.”

O subprefeito da vila Santa Luzia Bimba agradeceu os esforços e união dos poderes que beneficiaram o povo.

“Hoje é um dia de festa, são inúmeros equipamentos para nossa comunidade. Agradeço aos parlamentares e ao prefeito Zequinha Lima por essa grande festa para a vila Santa Luzia.”

A vice-governadora Mailza de Assis, quando exerceu mandato de senadora, foi uma das autoras da emendas reforçou a necessidade de apoiar a produção agrícola em Cruzeiro do Sul.

“Estou muito feliz por fazer parte dessa grande festa, quando senadora voltei meu mandato para o produtor rural por entender que são eles que produzem para alimentar as pessoas da cidade.”

O prefeito Zequinha Lima agradeceu os investimentos da bancada e disse que seu mandato é voltado para o homem do campo.

“Nesse dia histórico quero agradecer a bancada federal pela alocação dos recursos e nossa gestão pelo comprometimento de adquirir e entrega todos esses equipamentos para nossa população rural aqui da Santa Luzia. Outra boa notícia para essa comunidade é as ordens de assinaturas da sede administrativa da Santa Luzia e a Casa de Passagem que irá abrigar até 40 pessoas e ficará localizada no bairro do Aeroporto Velho.”