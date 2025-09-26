Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Defesa Civil com o apoio do Corpo de Bombeiros continua a entrega de galões de água potável para mais de 3 mil famílias dos Bairros Miritizal de Cima e de Baixo afetadas pela enchente de 2025.
Somente nesta semana mais de 5 mil galões de água potável de 5 litros já foram distribuídos, contemplando as famílias atingidas pelas cheias .A demora para a distribuição segundo Iranilson Nery, Agente da Defesa Civil do município, se deu pela pela espera da liberação dos recursos por parte do Governo Federal, que reconheceu o Estado de Emergência decretado pelo prefeito Zequinha Lima, durante o período de enchentes ,através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social.
Em 2025, o Rio Juruá atingiu a cota de 13,70 metros, afetando mais de 10 mil pessoas em 12 bairros e comunidades ribeirinhas.
Iranilson cita que os recursos do Governo Federal ainda estão sendo liberados e que a gestão do Prefeito Zequinha continua auxiliando as famílias afetadas pela enchente de 2025.
Tudo Sobre Política II
Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária
A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal, realizou nesta sexta-feira, 26 de setembro, a 6ª Conferência Municipal de Saúde, no Centro Cultural Zeinar Gomes. O evento reuniu gestores, profissionais da área, representantes de entidades e a população em geral para debater os rumos da saúde no município.
Com o tema “Atenção Primária à Saúde como Ordenadora do Cuidado”, a conferência promoveu reflexões sobre os avanços e desafios da rede de atenção básica, apontando caminhos para melhorar a qualidade do atendimento à população.
Durante a programação, foram discutidas propostas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local, com foco na prevenção, humanização do atendimento e ampliação dos serviços oferecidos.
A Secretária de Saurá reforçou que a participação popular é fundamental para garantir avanços: “Cada sugestão e cada voz têm peso na construção de uma saúde mais acessível e de qualidade. A Atenção Primária deve ser fortalecida, pois é a porta de entrada do SUS e o elo mais próximo com o cidadão”, disse Ana Flávia Melo.
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária
Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal
Cruzeiro do Sul sedia 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
-
Cultura6 dias atrás
Em Porto Walter, 2ª noite de festival é marcada pela escolha do Rei e Rainha e show com a banda Forró Boys
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Cooperparquet completa 15 anos e consolida modelo de inclusão, trabalho digno e serviços de qualidade no Acre