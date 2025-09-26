Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Defesa Civil com o apoio do Corpo de Bombeiros continua a entrega de galões de água potável para mais de 3 mil famílias dos Bairros Miritizal de Cima e de Baixo afetadas pela enchente de 2025.

Somente nesta semana mais de 5 mil galões de água potável de 5 litros já foram distribuídos, contemplando as famílias atingidas pelas cheias .A demora para a distribuição segundo Iranilson Nery, Agente da Defesa Civil do município, se deu pela pela espera da liberação dos recursos por parte do Governo Federal, que reconheceu o Estado de Emergência decretado pelo prefeito Zequinha Lima, durante o período de enchentes ,através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social.

Em 2025, o Rio Juruá atingiu a cota de 13,70 metros, afetando mais de 10 mil pessoas em 12 bairros e comunidades ribeirinhas.

Iranilson cita que os recursos do Governo Federal ainda estão sendo liberados e que a gestão do Prefeito Zequinha continua auxiliando as famílias afetadas pela enchente de 2025.