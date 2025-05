Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 300 kits maternidade e cestas básicas para gestantes de baixa renda

(Asessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, entregou nesta quinta-feira, 22, mais de 300 kits maternidade e cestas básicas para gestantes de baixa renda, beneficiárias do Cadastro Único -CadÚnico. O evento contou com a participação do prefeito Zequinha Lima, deputado, vereadores, representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, além de autoridades estaduais.

Os kits 316 foram adquiridos por meio de emendas parlamentares dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Maria Antônia, de R$ 1.5 milhão.

Beneficiadas pelo programa, as gestantes expressaram gratidão e destacaram a relevância da iniciativa. Tais Pinho, grávida de nove meses e à espera de uma menina, afirmou que a ajuda é muito importante. “Sou uma das mães agraciadas pelo programa e só tenho a agradecer por este momento. Nem todas nós temos as mesmas condições. Eu e meu esposo estamos desempregados, e receber essa ajuda é muito importante”, agradeceu .

Antônia Daniel, grávida de oito meses, também celebrou o apoio recebido. “Esse kit é muito importante. A gente também recebeu ajuda da família, mas com esse kit agora ajuda bastante, complementa. A banheira então, é uma economia grande. E ainda ganhei a cesta básica, que também ajuda muito”, enfatizou.

O deputado Clodoaldo Rodrigues ressaltou o compromisso com a população. “Estamos vendo as nossas emendas sendo executadas pelo prefeito Zequinha Lima e quem ganha com isso é a população. Sabemos das necessidades dessas famílias mais carentes e temos um olhar especial para quem mais precisa”, falou.

Paulo Henrique, representante da deputada Maria Antônia, também celebrou a ação: “Este é um momento especial para todas as mães e ficamos felizes por estar participando de momentos como este”, disse.

Durante a entrega, o prefeito Zequinha Lima destacou a importância da ação para as mães em situação de vulnerabilidade social. “Parte desses recursos está sendo destinada para valorizar a vida e apoiar aquelas que mais precisam. Muitas dessas mães estão desempregadas, algumas não têm companheiros e enfrentam gravidez não planejadas. Por isso, nosso objetivo é dar assistência e esperança para que elas tenham uma maternidade mais digna”, afirmou o prefeito.

Zequinha ressaltou ainda que todas as mães contempladas são acompanhadas pelo município, seja pelo Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS. “Esse acompanhamento se intensifica a partir do momento que a gestante é identificada, com visitas domiciliares e atenção nos postos de saúde”, enfatizou o gestor.

Representando o Governo do Estado do Acre, Karen Carvalho parabenizou a iniciativa. “Em nome do Governo do Estado, quero parabenizar todos os deputados que investiram nesse equipamento social. Esse é o mês da maternidade e da proteção, e esse investimento é de extrema importância para apoiar nossas mães que precisam do poder público”.

Ao todo, 550 kits serão distribuídos. A segunda etapa da entrega ocorrerá em data a ser anunciada.