Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega fardamento para mais de 240 agentes comunitários de saúde

(Assessoria) – O Centro de Convivência do Idoso, gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, está sob nova direção. Na manhã desta sexta-feira, 23, o prefeito Zequinha Lima esteve no local para anunciar oficialmente a nova coordenadora, Aparecida Barreto, que também atua como presidente do Conselho do Idoso.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos frequentadores e servidores é frequentadores. O prefeito destacou a importância do Centro de Convivência como espaço acolhedor e essencial para a promoção do bem-estar da pessoa idosa no município.

“Este é um lugar muito alegre e acolhedor, e todas as vezes que venho aqui saio cheio de energia. Temos uma grande preocupação e um olhar diferenciado por cada um, por isso a importância desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Hoje vim anunciar que estamos com uma nova coordenação no Centro do Idoso, estamos trazendo mais uma pessoa para ajudar a desenvolver esse trabalho, que é a Aparecida Barreto. Ela vai estar à frente do Centro de Convivência, dando continuidade a esse lindo trabalho que já é realizado. Agradeço imensamente ao Narcelio, que esteve à frente do trabalho, nos ajudando neste início de gestão”, afirmou Zequinha Lima.

Emocionada, Aparecida Barreto agradeceu pela confiança. “ Este é um ambiente com o qual me identifico. Estou aqui para ajudar e colaborar com todo o trabalho necessário para trazer ainda mais melhorias e qualidade de vida para os nossos idosos”, destacou.

O Centro de Convivência do Idoso é um espaço mantido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul dedicado à promoção de atividades físicas, culturais e sociais, com o objetivo de fortalecer a cidadania e garantir mais qualidade de vida para a população da terceira idade de Cruzeiro do Sul.