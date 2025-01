Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega cestas básicas a comunidades ribeirinhas no rio Juruá

(Assessoria) – Dando continuidade à entrega de cestas básicas à famílias atingidas pela seca, a prefeitura de Cruzeiro do Sul contemplou 150 famílias das comunidades Tatajuba, Carlota e Simpatia, localizadas no rio Juruá. A ação, desta terça-feira, 21, nas localidades ribeirinhas foi coordenada pela vice-prefeita Delcimar Leite, com apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A medida foi recebida com grande alegria pelos moradores, que expressaram sua gratidão pela ajuda para amenizar os impactos da estiagem prolongada do ano passado, que afetou a região e gerou sérias consequências às lavouras.

“Essa cesta básica chegou em boa hora, pois a seca foi muito difícil e os prejuízos ainda estamos sentindo. Agradecemos ao prefeito Zequinha, a vice-prefeita Delcimar e todos da Prefeitura. Esse apoio faz toda a diferença nas nossas vidas”, afirmou o agricultor, Francisco Miranda, morador da comunidade Carlota.

A ação faz parte de um esforço contínuo do prefeito Zequinha Lima, que tem se dedicado a apoiar as comunidades rurais e ribeirinhas. O município recebeu e distribui mais de 9 mil cestas básicas.

Em sua fala, a vice-prefeita Delcimar Leite ressaltou a importância dessa ação para as comunidades mais afetadas. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias das comunidades mais distantes, por isso, a nossa gestão tem se empenhado para garantir que elas recebam toda a ajuda necessária. Prefeito Zequinha determinou prioridade na distribuição das cestas. E para dar mais dinamismo nas ações estamos trabalhando integrados, atendendo o maior número possível de pessoas. Como ele não pode estar aqui, me pediu que viesse e transmitisse a população o nosso compromisso de fazermos uma gestão ainda mais próxima das pessoas e cada vez mais atenta as necessidades”, afirmou.

Enquanto Delcimar fez as entregas na área ribeirinha de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima, levou as cestas básicas e água para moradores do Ramal do Centrinho.