Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entidades religiosas e de assistência social vão arrecadar alimentos para doar no natal

Assessoria – A campanha “Natal humanitário: Diga não à fome”, teve abertura oficial nesta quarta-feira (01), com a finalidade de mobilizar a sociedade para contribuir com a doação de alimentos para as famílias carentes de Cruzeiro do Sul durante o natal. A ação foi idealizada pelo Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário – Gash – sob a coordenação da primeira-dama Lurdinha Lima e conta com o apoio da Diocese de Cruzeiro do Sul, da Igreja Presbiteriana, da Casa abrigo Lar Hester Cameli, da União do Vegetal e da Maçonaria.

Essas entidades marcaram presença no ato de início das arrecadações que ocorreu no centro da cidade, nesta quarta-feira. Para organizar melhor a campanha, foi criada uma comissão de voluntários que serão responsáveis pelas estratégias de divulgação e de mobilização social para a arrecadação de donativos.

“É um privilégio muito grande participar desse momento. É uma oportunidade que a sociedade tem de demonstrar o verdadeiro amor cristão. Isso mostra que ainda existem pessoas sensíveis às necessidades daqueles que carecem de socorro. Estamos prontos a colaborar, junto com os demais segmentos sociais, para esse momento tão especial”, disse o pastor Joaquim Mateus Barbosa, líder da Igreja Presbiteriano no município e que também faz parte da comissão organizadora da campanha.

O prefeito Zequinha Lima também é um voluntário que presta seu apoio ao movimento humanitário.

“Parabenizo todas as entidades parceiras por essa iniciativa de reunir para que a gente possa levar alegria e doar o alimento para aquelas pessoas que têm pouco para comemorar no natal. Muitas pessoas ainda passam necessidades, então, é importante essa união de forças das instituições religiosas, ou não, para essa arrecadação. E seguiu: “São tempos de solidariedade”, falou o prefeito.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Com o intuito de ajudar na manutenção do espaço do Educandário Santa Margarida, que atende crianças de zero a 12 anos de idade, o deputado Leo de Brito está destinando R$ 350 mil, por meio de emenda, à instituição. A emenda será viabilizada por meio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.