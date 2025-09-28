Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza neste domingo, 28 de setembro, o encerramento da programação de 121 anos do município com esporte e civismo. Pela manhã realiza a 1ª Corrida Amigos da Saúde e o tradicional desfile cívico-militar à tarde.
A Corrida Amigos da Saúde, que também comemora os dois anos de fundação do grupo. Mais de 400 atletas- homens e mulheres, irão participar nos percursos de 5 e 10 quilômetros. A concentração dos corredores acontece as 6h e a largada será às 6h30, da praça do Centro da Cidade , em frente à Caixa Econômica Federal com chegada no mesmo local.
O evento tem ainda a parceria do Banco Sicoob, que promove um passeio ciclístico, reunindo mais de 100 inscritos. A concentração dos ciclistas será às 5h30, com saída às 6h, com saída do mesmo local da corrida.
A competição contará com premiação geral para o primeiro, segundo e terceiro lugar, masculino e feminino, nas modalidades de 5 e 10 quilômetros. Também haverá premiação exclusiva para os participantes cadastrados no grupo Amigos da Saúde, nas mesmas categorias e modalidades.
O coordenador do grupo Amigos da Saúde, Lindomar Ferreira, destacou a relevância da competição e da união de esforços para que o evento se realizasse.
“Esse é um momento de celebrar a saúde, o esporte e também a parceria com a Prefeitura, que tem sido fundamental para fortalecer o nosso grupo e incentivar a prática esportiva na cidade”, afirmou.
À tarde, às 17 horas, a prefeitura vai realizar o desfile cívico-militar na Praça do Centro Cultural, reunindo mais de 80 instituições civis e militares, entre escolas, repartições públicas, órgãos e instituições, públicas e privadas e fundações .
O governador Gladson Cameli vai assistir ao desfile ao lado do prefeito Zequinha Lima e autoridades militares.
Programação extensa
Durante toda a semana, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou diversas atividades em comemoração aos 121 anos do município. Entre elas, a reinauguração das escolas de ensino integral Rita de Cássia e Terezinha Saavedra, inauguração de escola no Ramal 3, inauguração da nova sede do Serviço de Convivência da Assistência Social, inauguração da revitalização da Vila olímpica, assembleia da Associação dos Municípios do Acre (Amac), jogo amistoso das seleções Masters, Super Copa das Vilas, a entrega de terreno para a Fundação Betel. Neste sábado, 27, o prefeito Zequinha Lima inaugurou a rodoviária de Cruzeiro do Sul, na Estrada da Variante. A prova de três tambores e o lançamento do livro Orleir Cameli e a final do Copão do Vale do Juruá, também estão incluídas na programação deste sábado,27.
O vereador de Brasileia, Zemar Gerônimo, foi alvo de hostilidades e agressões verbais na noite desta sexta-feira (26), nas dependências de um estabelecimento comercial do município. O episódio ganhou repercussão após circular nas redes sociais um vídeo acompanhado de boatos que, segundo o parlamentar, não condizem com a realidade dos fatos.
Diante da repercussão, Zemar divulgou uma nota de esclarecimento rebatendo as acusações e denunciando a disseminação de fake news.
O ocorrido
De acordo com o vereador, pela manhã ele havia recebido áudios agressivos de um indivíduo identificado como Daniel, exigindo que comprasse uma canoa no valor de R$ 2.000, pedido que foi ignorado. Horas depois, ao realizar compras no mercado Frios Vilhena, Zemar foi surpreendido pelo mesmo homem, que o cobrou publicamente e passou a desacatá-lo em voz alta.
“Fiquei envergonhado, paguei minha conta e me mantive em silêncio”, relatou o parlamentar. No estacionamento, Zemar tentou conversar para esclarecer a situação, mas Daniel correu de volta para dentro do estabelecimento alegando que seria agredido, o que o vereador nega veementemente.
Segundo Zemar, o vídeo que circula nos grupos de WhatsApp mostra Daniel aparentemente embriagado e sendo incentivado por terceiros a repetir acusações contra ele. “Isso é falso. Nunca ameacei esse cidadão. Quem me conhece sabe do meu comportamento”, afirmou.
Nota de esclarecimento
Na nota, Zemar reforçou que:
Nunca esteve armado no episódio;
Não ameaçou nem praticou qualquer ato de violência;
Possui 31 anos de serviço na Polícia sem qualquer sindicância, processo ou denúncia formal;
Irá acionar a Justiça contra os responsáveis pelas acusações e pela disseminação das informações falsas.
“Não vou aceitar calúnia e difamação. Já determinei que tomarei as providências legais cabíveis contra Daniel e contra quem incentivou ou compartilhou essas mentiras. Peço a todos que desconsiderem o vídeo e não compartilhem manipulações até que os fatos sejam apurados”, destacou o vereador.
Zemar também pediu que pessoas que tenham registros reais do episódio encaminhem para ele, a fim de comprovar a veracidade de sua versão. “Vou registrar todas as medidas legais necessárias para proteger minha honra e minha família. Agradeço o apoio e a confiança de sempre”, concluiu.
