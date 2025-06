Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra o Maio Amarelo com blitz educativa no centro da cidade

Reforçando para motoristas e pedestres a importância da segurança no trânsito, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito,

encerrou a campanha Maio Amarelo com uma blitz educativa no centro da cidade.

Com palestras e orientações voltadas para a prevenção de acidentes os educadores de trânsito estiveram durante todo o mês visitando escolas, empresas e instituições públicas. Alertaram sobre os riscos da imprudência, do excesso de velocidade e da combinação de álcool e direção.

“ Nós abrimos o Maio Amarelo com uma belíssima corrida organizada pelo DETRAN e durante todo o mês, nossos orientadores de trânsito estiveram em diversos segmentos, tanto da iniciativa privada, como instituições públicas, nas ruas, nas escolas, levando a mensagem do Maio Amarelo 2025. Nas escolas, a gente acredita que, através da educação, a gente vai fazer um futuro condutor ainda melhor”, pontua o Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Jonas Lima.

Ele cita que as ações seguirão durante todo o ano.

“A conscientização é um trabalho contínuo, e vamos seguir com ações educativas ao longo do ano. Nosso grande objetivo é que as pessoas se conscientizem para que a gente possa, sim, realmente tenha a redução de acidentes de trânsito. A gente chama a atenção da população para que não tenhamos mais famílias chorando por acidente de trânsito”, concluiu o secretário.