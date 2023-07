Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Procon orientam mulheres vulneráveis sobre direito do consumidor

Assessoria – Por meio do Núcleo de educação para o consumo, o Procon realiza palestras nas comunidades e instituições de Cruzeiro do Sul com o objetivo de orientar as consumidoras do município sobre os seus direitos na relação de consumo. Na última semana, o órgão reuniu mais de 60 mulheres do Bairro Miritizal para passar orientações.

A atividade foi destinada para senhoras de baixa renda que são acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Os técnicos do Procon contaram com a parceria do GASH (Grupo de Apoio e Serviço Humanitário, do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e da CPPM (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres).

As ações fazem parte de um projeto de políticas públicas para as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que necessitam de apoio para mudar a realidade de vida.

De acordo com a direção do Procon, além de promover o acesso às informações sobre direitos na relação de consumo, o trabalho educativo também visa melhorar a qualidade de vida das mulheres que participam das palestras.

No Miritizal, o grupo de mulheres que esteve presente participou efetivamente do encontro. Elas aproveitaram a oportunidade para tirar diversas dúvidas com os técnicos do Procon.