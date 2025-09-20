Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de limpeza e recolhem 5 toneladas de lixo das praias do Rio Juruá
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Marinha do Brasil, Governo do Estado, estudantes e outros parceiros, realizaram neste sábado, 20, a limpeza das praias da Várzea, do porto central e das margens do Rio Juruá, no Bairro do Miritizal e retiraram 5 toneladas de lixo dos locais. A ação, referente ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias e contou com 105 pessoas.
Do total retirado, meia tonelada foi destinada à Cooperativa Coopersul para reutilização e geração de renda o restante foi encaminhadas para o lixão. Serviços de educação ambiental foram levados aos barqueiros ancorados no porto e residências próximas ao rio.
Delcimar Leite, vice-prefeita de Cruzeiro do Sul acompanhou as atividades e destacou a importância das parcerias e das famílias nos cuidados com o Rio Juruá.
“Essa parceria com o Exército e a Marinha já vem desde a outra gestão do prefeito Zequinha, une forças e vai continuar. Precisamos também conscientizar a população da questão do lixo, para não jogarem lixo nas margens e dentro do rio. Esse é um trabalho que tem que acontecer também em parcerias”, concluiu.
O aluno de Biologia da Universidade Federal do Acre- UFAC, Adriano Alencar, disse que considerou ação cidadão e fundamental para a cidade. “Para nós é uma honra participar desse momento e juntos contribuirmos para manter nosso meio ambiente limpo.”
Lacione Maia, Chefe do Instituto de Meio Ambiente do Acre, IMAC, em Cruzeiro do Sul destacou a importância das parcerias na preservação do meio ambiente.
“É uma grande alegria fazer parte desse Dia Mundial da Limpeza, foi uma iniciativa que partiu da Marinha, então a gente tem aqui hoje os órgãos federais, representados pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, pela UFAC, que eles estão aqui com os alunos temos aqui os órgãos estaduais, a SEMA, o IMAC, e a Prefeitura, que tem sido uma grande parceira, tem colaborado, organizou praticamente todo o evento. Contribuiu com materiais as luvas, sacos, equipamentos e a gente agradece muito essa parceria, que é muito válida para a gente, é um prazer trabalhar com a prefeitura.”
“A Marinha do Brasil aqui, está com uma parceria muito boa com a prefeitura. Nessa data comemorada todo ano, que faz parte do calendário da ONU, reunimos as Forças Armadas, Marinha, Exército, FAB, as Forças Auxiliares e UFAC, as outras instituições do Estado e Prefeitura, para esse mutirão aqui em prol do meio ambiente, passando para a população que ela se conscientize em relação à preservação dos nossos rios e do nosso meio ambiente”, pontuou o Comandante da Marinha do Brasil em Cruzeiro do Sul, capitão Bernardo.
Vereadora Lucélia acompanha obras de desobstrução de valas e instalação de tubos da rede de esgoto na Rua 2 de Novembro
A vereadora Lucélia Borges esteve neste sábado acompanhando, ao lado do prefeito Carlinhos, do secretário Josué e sua equipe de infraestrutura, os trabalhos de desobstrução de valas e instalação de tubos da rede de esgoto na Rua 2 de Novembro.
A ação é resultado de mais uma indicação da vereadora atendida pelo Executivo Municipal, reforçando o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e a solução de problemas históricos de saneamento e drenagem na comunidade.
Segundo Lucélia, o trabalho representa mais uma conquista fruto da parceria entre a Câmara Municipal e a Prefeitura:
“Nosso compromisso é continuar fiscalizando, cobrando e indicando melhorias que atendam às reais necessidades da nossa população. Hoje vemos mais uma demanda sendo transformada em realidade.”
O prefeito Carlinhos destacou a importância da união de esforços para atender as reivindicações apresentadas pelos vereadores e moradores, garantindo obras que trazem benefícios diretos ao dia a dia das famílias.
