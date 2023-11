Prefeitura de Cruzeiro do Sul é parceira de projetos de incentivo ao microempreendedorismo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo, participou nesta terça, 28, na sede do Banco da Amazônia- Basa, do lançamento do programa de microcrédito do Amazônia Florescer.

O programa, que é uma parceria entre Banco da Amazônia, SESC, Asociação Comercial, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Sebrae, trabalha com o conceito de aval solidário, que permite que microempreendedores consigam financiamento para suas atividades produtivas. Atende todas as modalidades de microempreendedores, como ambulantes, verdureiros, merendeiras, lojas de armarinho, lojas pequenas que estejam no porte de microempreendedor da informalidade. O investimento financeiro cresce de acordo com as linhas de crédito. Tem um ano de carência e a cada operação é acrescido mais 50% do valor.

A secretaria de Turismo e Empreendedorismo de Cruzeiro do Sul, Gleiciane Cruz, destacou a parceria da gestão municipal no programa.

“A prefeitura vai ser parceira na identificação das pessoas. Nossas equipes de técnicos vão in loco colher as informações”.

Para o Prefeito Zequinha Lima, o programa fortalece as iniciativas da gestão, de fomentar o empreendedorismo.

“Desde o início da gestão temos buscado incentivar e criar oportunidades para que as pessoas possam melhorar sua renda. Assim foi com a Feira do Empreendedor e com tantas outras iniciativas que tivemos não apenas na zona urbana, mas também na zona rural. Um programa como este, vindo de uma instituição parceira como o Banco da Amazônia vem a somar mais ainda, criando condições financeiras para que o empreendedor possa incrementar a sua atividade”, pontua

Maiores informações podem ser obtidas junto ao escritório da empresa Amazon Cred, que é a gestora do programa, localizado em frente à Primeira Igreja Batista ou através do site: Amazoncred.org.br