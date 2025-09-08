Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental Amazônia realizou no Dia da Amazônia, comemorado na última sexta-feira, 05, uma oficina socioambiental de artes para as crianças do Rio Croa. O encontro teve como foco a promoção da educação ambiental, aproximando as crianças de conceitos fundamentais sobre preservação da natureza e sustentabilidade.
Além das orientações e reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente, as crianças participaram da atividade artística de pintura livre onde puderam expressar, por meio das cores e da criatividade, a forma como enxergam a natureza e o papel de cada um na sua proteção.
De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Edna Alves ações como esta têm grande importância, pois unem aprendizado e cidadania, reforçando que a conscientização começa desde cedo.
“Esse tipo de ação é fundamental no equilíbrio socioambiental de nossas comunidades porque são trabalhos de conscientização das nossas crianças para que tenhamos um espaço preservado no futuro. A gestão do prefeito Zequinha Lima está aberta a novas parcerias para que haja continuidade dessas ações preventivas”, citou a secretária.
Prefeitura de Porto Walter encerra Agosto Dourado com serviços gratuitos na Comunidade Vitória
Ação levou saúde, cidadania e bem-estar para dezenas de moradores, reforçando o compromisso da gestão com as comunidades rurais
A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, realizou neste sábado (6) o encerramento da campanha Agosto Dourado na Comunidade Vitória. O evento reuniu dezenas de moradores e ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à saúde, cidadania e bem-estar.
Durante a programação, a população teve acesso a testes rápidos, palestras educativas, vacinação, atendimento médico e atualização do cadastro do Bolsa Família. Também foram disponibilizados serviços de manicure, pedicure e sobrancelha, além da entrega de brindes e sorteio de prêmios.
Segundo o prefeito César Andrade, que esteve acompanhado do vice Guarsonio Melo, secretários e vereadores, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em levar serviços de qualidade às comunidades rurais, garantindo atenção integral às famílias e ampliando o acesso às políticas públicas.
Maria José, de 34 anos, foi uma das primeiras a chegar ao evento. Para ela, a ação foi um sucesso:
“Muitos serviços gratuitos disponíveis. Eu aproveitei e fiz exames, renovei minha autoestima e conheci outros serviços. Parabéns a todos”, relatou.
Acre tem 10 startups inscritas em edital de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população
Assis Brasil encerra Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show da Banda Som e Louvor
Saúde em Ação leva atendimentos a comunidades rurais e à Resex Chico Mendes, em Brasiléia
POLÍTICA
Governo do presidente Lula autoriza doação de imóvel ao Estado do Acre para regularização fundiária e instalação de serviços públicos em Xapuri
O município de Xapuri recebeu na última quarta-feira, 3 de setembro, um importante avanço em políticas de habitação e infraestrutura
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, anuncia entrega de títulos definitivos a 40 famílias do Projeto de Assentamento (PA) Liberdade
Cerimônia acontece no dia 10 de setembro, na Escola Nazira Anute de Lima, com presença do Incra e parceiros
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
