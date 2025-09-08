Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental Amazônia realizou no Dia da Amazônia, comemorado na última sexta-feira, 05, uma oficina socioambiental de artes para as crianças do Rio Croa. O encontro teve como foco a promoção da educação ambiental, aproximando as crianças de conceitos fundamentais sobre preservação da natureza e sustentabilidade.

Além das orientações e reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente, as crianças participaram da atividade artística de pintura livre onde puderam expressar, por meio das cores e da criatividade, a forma como enxergam a natureza e o papel de cada um na sua proteção.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Edna Alves ações como esta têm grande importância, pois unem aprendizado e cidadania, reforçando que a conscientização começa desde cedo.

“Esse tipo de ação é fundamental no equilíbrio socioambiental de nossas comunidades porque são trabalhos de conscientização das nossas crianças para que tenhamos um espaço preservado no futuro. A gestão do prefeito Zequinha Lima está aberta a novas parcerias para que haja continuidade dessas ações preventivas”, citou a secretária.