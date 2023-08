Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo realizam audiência pública para tratar da regularização fundiária das igrejas

Assessoria – Uma parceria entre o Governo do Estado do Acre, através do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE – e a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul irá proporcionar, por meio do Programa Igreja Legal, a regularização das terras dos imóveis e templos religiosos do município. Na manhã desta quarta-feira (02), foi realizada uma audiência pública com a participação de representantes das igrejas para tratar dos encaminhamentos para o processo de expedição de títulos definitivos dos terrenos das instituições.

Durante o evento, o Coordenador do Programa Igreja Legal, Marcelo Lira, explicou aos religiosos presentes que a partir deste momento os mesmos deverão correr atrás das documentações necessárias para que tanto estado, quanto município possam proceder com os trâmites burocráticos para que as igrejas e templos tenham os documentos das terras.

O representante da Diocese de Cruzeiro do Sul, Neto Costa, destacou a importância da parceria entre Estado e Prefeitura para legalizar as igrejas.

“Em nome do Bispo Dom Flávio agradecemos o governo do estado e a prefeitura pela parceria na execução do Programa Igreja Legal, sabemos das dificuldades em regularizar nossos imóveis. São processos caros e demorados e a parceria vem, principalmente, desburocratizar os trâmites processuais.” Disse Neto.

O pastor Sirney do Vale, representante Associação dos Ministros Evangélicos do Estado do Acre – AMEACRE- disse ser fundamental esse olhar do poder públicos para as instituições que também salvam vidas.

“As igrejas, sejam elas evangélicas ou católica, têm um papel fundamental na sociedade ajudando o poder público a salvar vidas e estamos muito felizes com este programa criado pelo governo do estado e aderido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul que visa que nossos templos religiosos serem legalizados retirando de seus líderes problemas de regularização junto as instituições públicas.“ disse Vale.

O prefeito em exercício, Henrique Afonso, participou do evento e disse que é uma preocupação da gestão municipal ajudar as instituições religiosas a legalizar suas terras.

“Firmamos essa importante parceria com o ITERACRE com o objetivo de ajudarmos as igrejas a legalizar suas terras e terem seus documentos. Sabemos do trabalho social e da importância da igreja na nossa sociedade, então estaremos de mãos dadas com o estado auxiliando nessa regularização fundiárias dos templos religiosos.” afirmou Henrique.