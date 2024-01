Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado vão construir rotatória na Av. 25 de Agosto e Copacabana

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai construir uma rotatória no encontro das Avenidas 25 de Agosto e Copacabana, em frente à Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

O governador Gladson Cameli e o Procurador da Prefeitura, Raphael Sanson, assinaram neste sábado, 20, no Teatro dos Náuas, convênio entre Detran e a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SEMTRANS, para o repasse de R$ 700 mil, para a execução da obra.

Representando o prefeito Zequinha Lima no evento, Sanson, diz que a rotatória vai facilitar a mobilidade naquela região. Afirma que medidas já estão sendo tomadas para iniciar a obra.

“Nos horários de pico e alto fluxo o trânsito trava um pouco ali. Com este convênio, será possível a construção desta rotatória, que vai propiciar um escoamento mais tranquilo, pois é a fusão de duas grandes vias: a Avenida 25 de Agosto com a Copacabana. algumas ações já começaram como a mudança de posteamento junto à Energisa para tirar postes do meio e conseguir executar a rotatória. Com a preparação que já está ocorrendo por parte do município, será mais fácil iniciar as obras”, pontuou.

” Eu e o meu amigo prefeito Zequinha Lima estamos sempre tratando de melhorias para Cruzeiro do Sul. A prefeitura vai fazer essa rotatória, que é muito importante para a mobilidade e vamos fazer também a continuidade da Avenida Ildefonso Cordeiro”, assegurou o governador Gladson Cameli

Os vereadores Novo e Zaldo Moto Taxi estiveram no evento no Teatro dos Náuas.