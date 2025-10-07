Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município

7 de outubro de 2025

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado seguem asfaltando ruas do município. Algumas já foram pavimentadas outras estão sendo preparadas para receber o asfalto.

O Prefeito Zequinha Lima esteve nesta terça-feira, 7,vistoriando os serviços de drenagem que são realizados na Rua Santa Terezinha no Bairro do Aeroporto velho, que receberá 400 metros de asfalto. Nesta etapa são feitos os serviços de terraplanagem, compactação do solo, extensão de rede de água e colocação de meio fio.

“Continuamos a tirar as pessoas da lama e da poeira junto com o Governo do Estado. Aproveitamos cada momento de sol para continuar as obras de asfaltamento no nosso município “, citou o prefeito Zequinha.

O objetivo de Zequinha é alcançar 30 ruas durante sua gestão. Este ano já são 7 ruas asfaltadas.

Outras frentes de serviço

A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação também atua com mais quatro frentes de serviço em Cruzeiro do Sul,sendo uma na operação tapa buracos, serviços de drenagem e limpeza e desobstrução de córregos e bueiros. “ Mesmo nesse período agora mais chuvoso estamos fazendo diversos trabalhos em vários pontos de Cruzeiro do Sul“, pontuou o secretário Carlos Alves.

