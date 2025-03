Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo dão apoio integral às famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado do Acre estão mobilizando todos os recursos necessários para apoiar as famílias afetadas pela cheia do rio Juruá. Neste sábado, 22, o governador Gladson Cameli e a secretária de Assistência Social e Cidadania do município, Milca Santos, visitaram as famílias indígenas abrigadas na Escola Madre Aldegundes Becker, no bairro Miritizal. No local estão 14 famílias da etnia Huni Kuin, totalizando 72 pessoas. Mais de 150 pessoas estão recebendo acolhimento em 4 abrigos.

A secretária Milca Santos, destacou a colaboração de toda a equipe que está responsável da pela gestão dos abrigos. “Estamos todos unidos, sob a liderança do prefeito Zequinha Lima, sem medir esforços para cuidar dessas pessoas, desde alimentação com horário certo, e também a preocupação com cada um, principalmente os indígenas porque temos que respeitar sua cultura”, pontua a secretária Milca Santos, que lidera a gestão dos abrigos.

Além dos colchões e outros insumos entregues o governador enfatizou o compromisso em prestar suporte para as famílias e garantiu cestas básicas. “Quero agradecer toda a equipe da prefeitura que está empenhada com o governo do estado em nome da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Ação Social. Hoje estamos entregando colchões e durante os próximos dias vai chegar cesta básica. Eu espero que em futuro breve não seja mais necessário os abrigos, que possamos fazer uma parceria com o Governo Federal para que a gente melhore principalmente essas áreas de risco”, enfatizou o gestor estadual.

José Lima, coordenador da Defesa Civil Municipal pontuou as medidas que estão sendo tomadas.

“Desde do início do inverno que a gente já vem se preparando e o prefeito Zequinha Lima tem deixado todo mundo de sobreaviso e com os meios para atuarmos. Depois do transbordamento do rio a gente tem colocado a equipe de plantão todos os dias e quando ultrapassou a cota dos treze metros e sessenta começamos retirar as famílias. Essa ajuda do governo é muito importante porque favorece principalmente os necessitados”, disse ele.

Eduardo Mateus, o líder dos indígenas do abrigo, expressou sua gratidão pela assistência recebida nesse momento difícil.

“Agradeço a Deus e ao apoio da prefeitura e do governo. Estamos aqui há um ano no Miritizal e me sinto muito feliz com o apoio que temos nessa enchente. Minha família está segura”, agradeceu.

Apoio Completo

A equipe da prefeitura de Cruzeiro do Sul tem trabalhado para garantir que todas as necessidades das famílias sejam atendidas. “Muitos deles chegaram aqui sem documentos e estamos ajudando a providenciar porque isso é necessário. Temos também uma equipe técnica composta por psicólogos e assistentes sociais, além de serviços do Centro de Referência Especializado- Creas para prevenir situações de violência ou maus-tratos”, explicou a secretária Milca Santos.

Atividades culturais e pedagógicas também estão sendo oferecidas, assim como refeições completas e lanches, visando proporcionar o máximo de conforto às famílias abrigadas. A prefeitura, sob a liderança do prefeito Zequinha Lima, está mobilizando todas as secretarias para atender a essa demanda emergencial.