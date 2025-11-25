Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio dos Departamentos Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas Públicas para mulheres em parceria com a Associação de Mulheres Negras, realizou nesta terça-feira, 25, a Marcha das mulheres Negras pelas ruas do centro da cidade.

A ação contou com a presença de representantes da Casa da Mulher Brasileira, da Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo da caminhada foi chamar atenção para a discriminação racial e a violência contra a mulher no município.

Cerca de 100 pessoas se concentraram em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória e se dirigiram à Câmara Municipal de Vereadores, onde foram recebidos pela vereadora Valéria Lima. Para ela entregaram a uma minuta de um projeto de lei voltado para os direitos das pessoas negras em Cruzeiro do Sul.

A Coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres de Cruzeiro do Sul,Lúcia Costa, destacou que mulheres negras sofrem mais e que ações como essas são importantes para conscientizar a sociedade contra o preconceito.

“Essa marcha traz o legado de reparação do bem-viver de todos na sociedade. Não é segredo que mulheres negras sofrem mais violência, elas têm menos oportunidades por conta do histórico que o Brasil tem com os negros. Então, essa marcha é muito importante para que a gente lembre que as mulheres negras também fazem parte da nossa sociedade, que nós mulheres negras estamos imbuídas de, se não acabar com o racismo, mas pretendemos melhorar a nossa sociedade”destacou Lúcia.

Leilson Oliveira, Coordenador do Departamento Municipal de Promoção da Igualdade Racial enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima busca desenvolver políticas que beneficiem as pessoas negras.

“Realizamos muitas ações neste mês e levamos para diferentes segmentos da sociedade, nosso objetivo combater todas as formas de preconceitos. Nosso Prefeito Zequinha Lima, criou o Departamento de Igualdade Racial para que possamos desenvolver políticas públicas voltados para a diminuição da discriminação e do preconceito”, concluiu Leilson.