RIO BRANCO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação de Mulheres Negras realizam Marcha nas ruas do centro da cidade

25 de novembro de 2025

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio dos Departamentos Municipal de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas Públicas para mulheres em parceria com a Associação de Mulheres Negras, realizou nesta terça-feira, 25, a Marcha das mulheres Negras pelas ruas do centro da cidade.

A ação contou com a presença de representantes da Casa da Mulher Brasileira, da Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo da caminhada foi chamar atenção para a discriminação racial e a violência contra a mulher no município.

Cerca de 100 pessoas se concentraram em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória e se dirigiram à Câmara Municipal de Vereadores, onde foram recebidos pela vereadora Valéria Lima. Para ela entregaram a uma minuta de um projeto de lei voltado para os direitos das pessoas negras em Cruzeiro do Sul.

A Coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres de Cruzeiro do Sul,Lúcia Costa, destacou que mulheres negras sofrem mais e que ações como essas são importantes para conscientizar a sociedade contra o preconceito.

“Essa marcha traz o legado de reparação do bem-viver de todos na sociedade. Não é segredo que mulheres negras sofrem mais violência, elas têm menos oportunidades por conta do histórico que o Brasil tem com os negros. Então, essa marcha é muito importante para que a gente lembre que as mulheres negras também fazem parte da nossa sociedade, que nós mulheres negras estamos imbuídas de, se não acabar com o racismo, mas pretendemos melhorar a nossa sociedade”destacou Lúcia.

Leilson Oliveira, Coordenador do Departamento Municipal de Promoção da Igualdade Racial enfatizou que a gestão do Prefeito Zequinha Lima busca desenvolver políticas que beneficiem as pessoas negras.

“Realizamos muitas ações neste mês e levamos para diferentes segmentos da sociedade, nosso objetivo combater todas as formas de preconceitos. Nosso Prefeito Zequinha Lima, criou o Departamento de Igualdade Racial para que possamos desenvolver políticas públicas voltados para a diminuição da discriminação e do preconceito”, concluiu Leilson.

Prefeitura de Rodrigues Alves realiza Marcha das Mulheres Negras com manifesto contra a violência

2 horas atrás

25 de novembro de 2025

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (25) a Marcha das Mulheres Negras, em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O evento foi organizado em parceria com a Associação das Mulheres Negras, a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial e a Coordenação da Mulher, reunindo dezenas de mulheres em um ato de força, resistência e representatividade.

A Marcha contou com a participação do prefeito Salatiel Magalhães, que se juntou às mulheres no percurso e destacou a importância do enfrentamento à violência de gênero e da construção de políticas públicas que promovam igualdade e proteção. O gestor reafirmou o compromisso da administração municipal em fortalecer ações voltadas às mulheres, especialmente as mulheres negras, que historicamente enfrentam maiores vulnerabilidades.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a leitura do Manifesto da Marcha, que enfatizou a defesa dos direitos das mulheres, a luta contra o racismo e a necessidade de ampliar políticas de promoção da igualdade racial. O manifesto também reforçou a urgência de garantir dignidade, respeito e segurança a todas as mulheres e meninas do município.

A Marcha das Mulheres Negras simboliza união, resistência e mobilização social. Ao participar do ato, o prefeito Salatiel Magalhães reforça o compromisso da gestão em apoiar e valorizar as mulheres rodriguenses, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência.

