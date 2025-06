Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Associação Comercial realizam II Fórum da Mulher Empreendedora

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está apoiando a realização do II Fórum da Mulher Empreendedora, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul, em parceria com o SEBRAE. O evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2025, no auditório da Associação.

O objetivo do Fórum é promover a valorização, capacitação e o fortalecimento das mulheres que empreendem no município. Durante os dois primeiros dias de evento, serão realizadas palestras, minicursos e atividades de networking, todas gratuitas, com direito a certificado de participação e coffee break ao final de cada programação.

A programação contará ainda com a Feira da Mulher Empreendedora, espaço para que micro e pequenas empresárias locais exponham e comercializem seus produtos, ampliando a visibilidade de seus negócios.

De acordo com a vice-presidente da Associação Comercial, Núcia Melo, o sucesso da primeira edição, realizada em 2024, motivou a continuidade do projeto este ano.

“O nosso segundo Fórum da Mulher Empreendedora vai ser especial, um evento ainda maior. Nos dias 26 e 27 teremos palestras, e no dia 28 a nossa tradicional feira, que será em frente ao antigo Fórum, hoje Museu. Será um momento de música, exposição dos nossos comerciantes locais e muito networking”, destacou.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul,Janaína Terças, reforça a importância da iniciativa, enfatizando o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a realização do evento.

“O Fórum é um momento de valorização e incentivo às mulheres que já estão à frente dos seus negócios ou que desejam empreender. Teremos palestras, minicursos, a feira, tudo pensado para oferecer qualificação e oportunidade de crescimento. Hoje, muitas mulheres estão se destacando no empreendedorismo em Cruzeiro do Sul e a Prefeitura tem o compromisso de apoiar essas iniciativas”, afirmou.

A programação do II Fórum da Mulher Empreendedora começa sempre a partir das 19 horas, no auditório da Associação Comercial. A participação é gratuita e aberta a todas as interessadas.