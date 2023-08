Prefeitura de Cruzeiro do Sul é a primeira do Acre a lançar editais da Lei Paulo Gustavo; inscrição começa dia 14 de agosto

Assessoria – O município de Cruzeiro do Sul é o primeiro do Acre a abrir o processo de inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo. O lançamento da lei aconteceu no Teatro do Náuas e marcou os 15 anos de organização do setor cultural na segunda maior cidade acreana.

O ato de lançamento dos editais contou com a participação de artistas, produtores culturais e fazedores de cultura que terão, para este ano, um valor de RS 715 mil para investimentos em diversos projetos culturais em todos os segmentos financiados por meio da Lei Paulo Gustavo.

O período de inscrição dos projetos começa a partir do dia 14 de agosto e vai até o dia 11 de setembro.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Anailton Salgado, considerou como um momento memorável para o setor cultural do município. Ele destacou a organização do setor cultural em Cruzeiro do Sul que possibilitou o município ser o primeiro do Acre a ter acesso aos recursos da lei Paulo Gustavo.

“É uma noite muito importante, memorável, para a cultura de Cruzeiro do Sul. Estamos lançando os editais da Lei Paulo Gustavo que é uma luta dos artistas de todo Brasil que serão agraciados com esses recursos, principalmente do nosso município que fez o dever de casa cumprindo as funções inerentes à cultura”, disse Anailton.

Por ser um município que já está com todo sistema de cultura organizado, Cruzeiro do Sul tem mais facilidade em ter acesso aos recursos federais para investimentos local. Foi isso que fez com que a Secretaria Municipal de Cultura captasse os recursos da Lei Paulo Gustavo antes que a maioria das cidades do Brasil.

O vice-prefeito Henrique Afonso participou do lançamento dos editais que foi marcado por diversas apresentações culturais. A classe artística de Cruzeiro do Sul aproveitou o momento para festejar o período de 15 anos desde quando teve início o processo de regulamentação do sistema cultural do município.

“O lançamento desses editais dá oportunidade para a geração de emprego e renda e, principalmente, para que nossos artistas e fazedores de cultura possam expressar, através da arte, aquilo que eles tem produzido de melhor para a sociedade. Há 15 anos que a prefeitura de Cruzeiro do Sul não vem só investindo na cultura, mas essencialmente, tornando esses investimentos das leis municipais de incentivo à cultura e ao esporte em políticas públicas para que todos os prefeitos que entrarem tenham que garantir a aplicação desses recursos no setor cultural”, disse Henrique.