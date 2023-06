Prefeitura de Cruzeiro do Sul doa material esportivo na unidade de recuperação social feminina

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através do departamento de esportes da secretaria de educação, realizou na manhã desta terça, 27, a doação de equipamentos para prática esportiva feminina do Complexo Penitenciário Manoel Nery.

As doações incluíram bolas e rede de vôlei e bolas para futebol de campo. Os equipamentos foram solicitados pela direção da unidade a partir de uma necessidade das reeducandas. O objetivo é oferecer opções de atividade física e esportiva para manter a saúde física e mental das internas.

“É de muita importância as meninas terem esse material para as suas atividades físicas e saúde mental. É importante para ocupar o tempo com atividade esportiva e estávamos sem esse material. Com essa doação da prefeitura iremos retomar as atividades”, disse Diretor Geral do Complexo Penitenciário, Elvis Barros.

“Aqui estão sendo doados uma bola de vôlei, rede e bola de futebol de campo. É bom para ocupar a mente e é bom para a saúde. É uma satisfação poder atender a esse pedido por entender que nossas reeducandas estão privadas da liberdade, mas nem por isso irão deixar de praticar. Esporte é isso, Inclusão social, saúde e responsabilidade”, disse Erivaldo Gomes, diretor do Departamento Municipal de Esportes.

“É sempre bom , porque tem a questão do amparo da lei, porém estavam sem atividade por falta de material adequado, é bom para o corpo e a mente praticar atividade esportiva”, disse Gelânia Bezerra, coordenadora do penitenciária feminina.