Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribui kits de enxoval para bebês nas vilas Lagoinha e Santa Luzia por meio do programa “Mamãe Presente”
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, segue com a entrega de kits de enxoval para recém-nascidos, uma iniciativa do programa “Mamãe Presente – Fortalecendo Vínculos entre Mãe e Filhos”. Nesta sexta-feira, 10, equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entregou na casa de cada uma os kits para as mães em situação de vulnerabilidade social das Vilas Lagoinha e Santa Luzia, situadas às margens da BR-364.
Este ano o programa já beneficiou quase 500 mães com os kits, que contam com banheira, roupas e outros itens. O cadastro para o recebimento dos kits é realizado no CRAS, e as mães também são identificadas nas Unidades Básicas de Saúde.
A secretária Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul,Milca Santos, destacou a importância do programa. “Identificamos mães grávidas que são beneficiárias do Bolsa Família e de baixa renda, cadastrando todas no CRAS, tanto na zona urbana quanto na rural. Realizamos a entrega nas duas vilas, onde trabalhamos em conjunto com o subprefeito para localizar essas mães. Nosso objetivo é oferecer apoio às que estão prestes a dar à luz, garantindo que seus bebês nasçam com dignidade e as condições necessárias. Este projeto é um compromisso do prefeito Zequinha Lima, que busca atender as necessidades das famílias, mesmo aquelas mais afastadas na zona rural. Estamos empenhados em levar essa ajuda até elas, promovendo dignidade e suporte familiar”, afirmou.
De acordo com a secretária a entrega de kits continuará. “Temos uma base de 80 mães cadastradas que ainda receberão kits. Estamos identificando as comunidades com maior número de mães para facilitar a entrega. Iremos até as comunidades sempre que possível. Para mães que estão cadastradas e ganham realizamos a entrega diretamente na maternidade também”, concluiu.
Prefeito Sérgio Lopes realiza grande festa e entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com demais secretarias e colaboradores, promoveu na tarde desta sexta-feira, 10, uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento aconteceu na Praça 28 de Abril, dentro da quadra sintética, e reuniu centenas de famílias em um clima de alegria e diversão.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da secretária de Assistência Social Lindaci Franco e, os vereadores Eliade silva e José Henrique, participou durante toda a programação, que contou com brincadeiras, concursos de dança, distribuição de pipoca, picolé, brinquedos, além de atrações como pula-pula e parquinho.
Para garantir a organização e que todas as crianças fossem contempladas, a equipe da Assistência Social distribuiu pulseiras de identificação, facilitando o controle e a entrega dos presentes.
Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de comemorar essa data especial.
“Aqui nós distribuímos os brinquedos, mas quem ganha o maior presente somos nós, por poder passar uma tarde com essas crianças, que nos contagiam com tanta alegria e energia positiva. Elas são o nosso futuro, e por isso, todos os anos, com muito carinho, fazemos questão de promover esse momento para elas”, afirmou.
O vice-prefeito Sérgio Mesquita também ressaltou a relevância de cuidar bem das crianças.
“São elas que vão comandar o futuro do nosso município. Quando garantimos saúde, educação e momentos de lazer, estamos plantando sementes que renderão bons frutos em um futuro muito próximo”, destacou.
A secretária Lindaci Franco agradeceu a todos os parceiros e servidores envolvidos.
“Estamos muito felizes por mais uma vez realizar essa linda ação. Nosso agradecimento especial a todos que contribuíram e compareceram para celebrar conosco este dia tão especial”, disse.
De acordo com a organização, centenas de brinquedos foram entregues, tornando a tarde inesquecível para as crianças epitaciolandesnses, os brinquedos foram doados por empresários parceiros.
POLÍTICA
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
