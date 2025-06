Prefeitura de Cruzeiro do Sul discute plano de arborização com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

A vice-prefeita de Cruzeiro do Sul ,Delcimar Leite, recebeu nesta quinta-feira, 1, em seu gabinete, técnicos dos Conselhos Regional e Federal de Engenharia e Agronomia do Acre e Associação dos Engenheiros Florestais do Estado do Acre para tratar do plano de arborização do município.

Eles entregaram à Delcimar o manual de boas práticas na arborização urbana em municípios brasileiros que norteará Cruzeiro do Sul a criar seu próprio o plano de arborização urbana por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

A Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, Carmem Nardino avalia que a reunião foi produtiva.

“Foi uma reunião muito produtiva, fomos recebidos aqui pela vice-prefeita e pelo quadro técnico da prefeitura, secretário de meio ambiente e sua equipe para mostrar o trabalho que o Conselho de Engenharia vem desenvolvendo junto com os nossos conselheiros que realizam arborização técnica. A prefeitura precisará de profissionais ligados à área para poder dimensionar e especificar a qualidade e o tipo de material que é utilizado e as espécies arbóreas para se implantar na cidade”, pontua.

Delcimar Leite enfatiza que as parcerias são importantes e que o município irá trabalhar na arborização dos principais pontos turísticos da cidade.

“Na parceria com a prefeitura e a equipe que do CREAS Cruzeiro do Sul só tem a ganha. O município inclusive pretende trabalhar essa arborização nos nossos pontos turísticos”, concluiu Delcimar Leite.