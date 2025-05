Prefeitura de Cruzeiro do Sul constrói escadas e instala iluminação em área de difícil acesso no Bairro da Baixa

Em Cruzeiro do Sul, município com relevos, escadarias e trapiches, são soluções de mobilidade, garantidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que segue avançando com essas construção em áreas de difícil acesso na cidade. O Bairro da Baixa foi contemplado com duas novas escadas e dois pontos de iluminação pública, beneficiando diretamente os moradores da região, que há décadas enfrentavam dificuldades de acesso à área. Nesta quarta-feira, 7, o prefeito Zequinha Lima visitou o local acompanhado do secretário municipal de obras, Carlos Alves.

Os moradores destacaram a relevância da obra para a comunidade.Renato da Silva, morador do bairro há mais de 20 anos, expressou sua gratidão e emoção com a melhoria. “ É muito importante pra nós e pra todos os moradores essa escadaria.É um sonho de mais de 20 anos e antes era uma escada de madeira, e muita gente tinha dificuldade para descer, principalmente os idosos. Agora chegou o momento, e estamos felizes com essa iluminação e essa escada”, destacou.

Outro morador, o pastor Maricelso de Oliveira, que também vive há duas décadas na região e lidera uma igreja local, reforçou a importância da obra para os fiéis e moradores em geral. “As pessoas tinham muita dificuldade para sair e entrar aqui. A escada era de madeira e quebrava no inverno. Também era tudo escuro, não tinha iluminação pública.

A nova construção trouxe uma melhoria muito grande”,relatou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou o compromisso da gestão em garantir mais acessibilidade e segurança para a população. “Quem vê de fora não tem noção da importância de um acesso como esse. São intervenções simples, mas que transformam a vida das pessoas. Seguiremos trabalhando para levar dignidade a todas as comunidades”, afirmou.

O secretário de obras, Carlos Alves, também destacou o empenho da equipe em atender as demandas dos bairros e reforçou que novas intervenções estão previstas para outras regiões de Cruzeiro do Sul.

“Com essas ações, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, investindo em infraestrutura básica e promovendo qualidade de vida, especialmente em áreas que mais precisam”, relatou.