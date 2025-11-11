Prefeitura de Cruzeiro do Sul conquista o primeiro lugar do Acre no ranking de excelência em governança municipal

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul conquistou o primeiro lugar no ranking de excelência em governança municipal, durante o I Workshop de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC nesta nesta terça-feira,11, no Espaço Afa Jardim, em Rio Branco. O prefeito Zequinha Lima recebeu o certificado que é um reconhecimento concedido ao município por sua boa gestão administrativa e planejamento estratégico.

“É com muito orgulho que participo aqui em Rio Branco do seminário promovido pelo Conselho Regional de Administração. Cruzeiro do Sul foi contemplado como primeiro lugar em governança. Isso para nós é um orgulho muito grande, porque estamos investindo na parte administrativa, de gestão e de planejamento — e o resultado vem. Divido essa conquista com todos os servidores, secretários e com toda a equipe. O reconhecimento é fruto do trabalho coletivo”, declarou o prefeito.

O workshop tem como principal objetivo especializar administradores públicos na ferramenta de gestão IGM/CFA – Indice de Governança Municipal, desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração -CFA. A metodologia analisa e mede indicadores de governança, permitindo aos gestores aprimorar estratégias e alcançar melhores resultados na administração pública.

A programação inclui apresentações teóricas, treinamentos práticos e a cerimônia de formatura e premiação do I ERAGESP/AC — Encontro Regional de Administradores e Gestores Públicos do Estado do Acre.