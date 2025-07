Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora os 31 anos de emancipação da Vila São Pedro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou, nesta terça-feira, 15, a comemoração dos 31 anos de emancipação da Vila São Pedro.O evento contou com desfile cívico-militar, atrações culturais e feira do empreendedor, além da participação de produtores rurais que expuseram produtos da agricultura familiar.

Nove instituições participaram do desfile, enquanto 15 empreendedores comercializaram alimentos, bebidas e flores. Dez produtores locais também participaram com produtos agrícolas. A programação cultural incluiu apresentação da Banda Madson (gospel), Grupo Explosão de Ritmos, DJ Bargado e Bruno Barros e Banda.

O 31º aniversário da vila foi prestigiado por secretários municipais, vereadores e o prefeito de Rodrigues Alves.

A moradora e empreendedora Raiane Nascimento destacou a importância do evento como oportunidade de geração de renda e elogiou a organização.

“A gente aproveita o aniversário para conseguir uma renda. É uma oportunidade que a prefeitura oferece para nós. É um momento de alegria. Agradeço muito ao prefeito e ao nosso subprefeito, que sempre está à frente, enfrentando as dificuldades para trazer o melhor para a comunidade.”

A moradora Nonata Amaral elogiou a festa e disse que aproveitou o dia com entusiasmo. “Está tudo muito bonito. Aproveitei para ver o desfile e assistir ao show gospel. É uma oportunidade de lazer para os moradores da nossa comunidade. Estou gostando muito.”

O subprefeito da Vila São Pedro, Aldemir Leite, afirmou que o evento é um presente para a comunidade e uma forma de fortalecer a economia local.

“Mais um ano de festividade na nossa comunidade. Completamos 31 anos de história. Quero agradecer à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Desde o primeiro mandato do prefeito Zequinha Lima, ele tem cumprido com todas as vilas, e nesta segunda gestão não tem sido diferente. Esta é uma festa que fortalece a renda das famílias, ajuda quem está nas barracas vendendo seus produtos. A festa é nossa, vamos aproveitar, e graças a Deus está tudo dando certo.”

O secretário municipal da Casa Civil, Ney Willians, que representou o prefeito Zequinha Lima, afirmou que a gestão tem o compromisso de valorizar todas as vilas e comunidades.

“O prefeito Zequinha Lima sempre demonstrou compromisso com todas as comunidades, tanto na gestão anterior quanto na atual. Hoje celebramos os 31 anos da Vila São Pedro com muita alegria. Contamos com a participação das secretarias de Agricultura, Educação e Saúde, além do apoio das forças de segurança. Para nós, é uma grande satisfação oferecer esses eventos que reforçam o sentimento de pertencimento e valorizam o papel das vilas no desenvolvimento do município.”