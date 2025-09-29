Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora os 121 anos do município com desfile cívico-militar

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, o tradicional desfile cívico-militar em celebração aos 121 anos de fundação do município. O evento aconteceu na Praça do Centro Cultural e reuniu milhares de pessoas em um momento marcado por civismo, história e emoção.

A solenidade teve início às 17h, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Acre e Cruzeiro do Sul, ao som do Hino Nacional e do hino de Cruzeiro do Sul, na presença do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, do comandante do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, coronel Matias, da vice-prefeita Delcimar Leite, além de deputados estaduais, vereadores e demais autoridades.

Mais de 80 instituições participaram do desfile, aberto pelas Forças Armadas , Exército, Marinha e Aeronáutica, seguidas das escolas militares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Em seguida, desfilaram as escolas municipais, estaduais e de ensino médio, além de órgãos da prefeitura e do estado, instituições filantrópicas e comunitárias.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da união e do trabalho para o desenvolvimento da cidade.

“Cruzeiro do Sul tem uma história muito bonita, construída por um povo trabalhador e guerreiro. O que esperamos é que o progresso continue. Eu amo essa terra e vou continuar trabalhando para trazer mais investimentos, para que nosso povo viva cada vez melhor e possamos sempre ter orgulho de chamar Cruzeiro do Sul de princesinha do Vale do Juruá”, destacou.

O governador Gladson Cameli ressaltou o simbolismo da data e reafirmou o compromisso com sua terra natal.

“Cruzeiro do Sul é um diamante do Acre, a cidade onde nasci, cresci e estudei. Cabe a nós, juntos , Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal e todos os representantes, trabalharmos unidos para desenvolver cada vez mais a região.”

Já o comandante do 61º BIS, coronel Matias, relembrou a participação do Exército na história do município.”O Exército tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, desde a década de 1960 com a chegada do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, que ajudou a abrir estradas, ruas e até mesmo o primeiro aeroporto da cidade. Participar desse desfile é uma forma de reafirmar a integração entre o Exército e a sociedade cruzeirense.”

Moradores também fizeram questão de prestigiar o momento. A cruzeirense Maiqueline Rodrigues afirmou que o desfile é uma tradição aguardada por todos. “É um dia muito especial para a nossa sociedade, para celebrarmos a história e a segurança do nosso povo.”

Deise Melo levou o filho para acompanhar a programação. “É um momento único, muito significativo. Faço questão de trazer meu filho para viver essa experiência.”

Já Cirlene da Silva destacou o simbolismo da data. “Cada ano é um momento de renovação e de esperança de dias melhores. Que Deus toque o coração das autoridades para que olhem com carinho para a nossa cidade.”

O desfile encerrou a programação de comemorações dos 121 anos de Cruzeiro do Sul. Durante toda a semana, a Prefeitura promoveu diversas ações comemorativas, como inaugurações de escolas e equipamentos públicos, atividades esportivas, culturais e sociais. Houve a inauguração da nova rodoviária, a final do Copão do Vale do Juruá, provas esportivas e, por fim, com corridas e o desfile neste domingo.