Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora os 121 anos do município com desfile cívico-militar
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, o tradicional desfile cívico-militar em celebração aos 121 anos de fundação do município. O evento aconteceu na Praça do Centro Cultural e reuniu milhares de pessoas em um momento marcado por civismo, história e emoção.
A solenidade teve início às 17h, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Acre e Cruzeiro do Sul, ao som do Hino Nacional e do hino de Cruzeiro do Sul, na presença do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, do comandante do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, coronel Matias, da vice-prefeita Delcimar Leite, além de deputados estaduais, vereadores e demais autoridades.
Mais de 80 instituições participaram do desfile, aberto pelas Forças Armadas , Exército, Marinha e Aeronáutica, seguidas das escolas militares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Em seguida, desfilaram as escolas municipais, estaduais e de ensino médio, além de órgãos da prefeitura e do estado, instituições filantrópicas e comunitárias.
O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da união e do trabalho para o desenvolvimento da cidade.
“Cruzeiro do Sul tem uma história muito bonita, construída por um povo trabalhador e guerreiro. O que esperamos é que o progresso continue. Eu amo essa terra e vou continuar trabalhando para trazer mais investimentos, para que nosso povo viva cada vez melhor e possamos sempre ter orgulho de chamar Cruzeiro do Sul de princesinha do Vale do Juruá”, destacou.
O governador Gladson Cameli ressaltou o simbolismo da data e reafirmou o compromisso com sua terra natal.
“Cruzeiro do Sul é um diamante do Acre, a cidade onde nasci, cresci e estudei. Cabe a nós, juntos , Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal e todos os representantes, trabalharmos unidos para desenvolver cada vez mais a região.”
Já o comandante do 61º BIS, coronel Matias, relembrou a participação do Exército na história do município.”O Exército tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, desde a década de 1960 com a chegada do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, que ajudou a abrir estradas, ruas e até mesmo o primeiro aeroporto da cidade. Participar desse desfile é uma forma de reafirmar a integração entre o Exército e a sociedade cruzeirense.”
Moradores também fizeram questão de prestigiar o momento. A cruzeirense Maiqueline Rodrigues afirmou que o desfile é uma tradição aguardada por todos. “É um dia muito especial para a nossa sociedade, para celebrarmos a história e a segurança do nosso povo.”
Deise Melo levou o filho para acompanhar a programação. “É um momento único, muito significativo. Faço questão de trazer meu filho para viver essa experiência.”
Já Cirlene da Silva destacou o simbolismo da data. “Cada ano é um momento de renovação e de esperança de dias melhores. Que Deus toque o coração das autoridades para que olhem com carinho para a nossa cidade.”
O desfile encerrou a programação de comemorações dos 121 anos de Cruzeiro do Sul. Durante toda a semana, a Prefeitura promoveu diversas ações comemorativas, como inaugurações de escolas e equipamentos públicos, atividades esportivas, culturais e sociais. Houve a inauguração da nova rodoviária, a final do Copão do Vale do Juruá, provas esportivas e, por fim, com corridas e o desfile neste domingo.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe jornalistas peruanos e divulga oficialmente a 1ª Expo Fronteira
Neste domingo (29), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu cerca de 70 jornalistas vindos de diversas regiões do Peru, que participaram de uma conferência internacional de comunicação realizada na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Como parte da programação, foi realizada uma coletiva de imprensa especial para apresentar e promover a 1ª Expo Fronteira 2025, evento histórico que irá fortalecer o turismo, a economia local e a integração internacional.
Para ampliar o alcance da divulgação, o prefeito convidou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal, que participou da coletiva apresentando as principais ações da secretaria, especialmente aquelas voltadas ao relacionamento institucional entre Brasil, Peru e Bolívia. O secretário também destacou o apoio do Governo do Estado na realização da feira.
Ao final da coletiva, a comitiva de jornalistas peruanos visitou a área onde será realizada a Expo Fronteira, acompanhada pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário Assurbanípal. No local, puderam conhecer a estrutura que está sendo preparada e os espaços destinados aos expositores, atrações culturais e atividades econômicas do evento.
A presença da imprensa peruana representa uma oportunidade estratégica para promover o evento em nível internacional, alcançando veículos de comunicação de todo o território peruano.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da integração entre os países vizinhos:
“Assis Brasil tem uma posição única na fronteira, e a Expo Fronteira nasce com esse espírito de união. Receber jornalistas do Peru e apresentar nossa feira é fortalecer parcerias e valorizar nossa cultura, economia e potencial turístico”.
A agenda marcou um passo decisivo para consolidar a Expo Fronteira como um evento de grande impacto regional e internacional, reforçando os laços entre os povos da Amazônia trinacional.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
O colapso do Pronto Socorro de Rio Branco é o retrato da incompetência e do abandono do governo Gladson Cameli
Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia
POLÍTICA
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Política Destaque7 dias atrás
STJ fecha portas para manobras da defesa do governador Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF
-
Saúde5 dias atrás
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari