Prefeitura de Cruzeiro do Sul comemora Dia da mulher negra latino-americana e caribenha

Assessoria – O Festival do povo Indígena Katukina teve início e se encerra neste domingo (30). O evento que conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul foi prestigiado pelo prefeito Zequinha Lima que participou da abertura do festival.

Durante 4 dias os Katukinas vão apresentar seus hábitos tradicionais para o público da região do Juruá e para um grande número de turistas que vêm ao Acre para conhecer as tradições do nativos do Juruá. O festival comemora os 39 anos de demarcação das terras do Katukinas que estão situados na BR 364, a 50 km da cidade de Cruzeiro do Sul.

Durante sua participação no evento, o prefeito Zequinha Lima ressaltou que o povo Katukina faz parte da história do município.

“Nossa gestão tem uma identificação muito forte com os indígenas na área do turismo, na cultura e na agricultura. Eles participam dando suas contribuições e nós temos feito investimentos aqui, fruto daquilo que eles reivindicam. E esse festival que atrai turistas de todo Brasil e de outros países, contribui com o desenvolvimento da nossa cidade porque as pessoas que chegam, ocupam os hotéis, os restaurantes, usam o transporte coletivo e isso fortalece a economia de todo município”, afirmou Zequinha.

Além de apresentar a música da comunidade, as danças, a arte artesanal produzida na aldeia, os indígenas de Cruzeiro do Sul também vão oferecer suas comidas típicas e mostrar seus rituais religiosos para o público que prestigiar o festival.

“É um prazer imenso para nosso povo receber as autoridades e todo público que vem participar do nosso encontro. Queremos agradecer ao prefeito pelo apoio dado para realizar nosso festival. Essa é uma data de comemoração da demarcação da nosso terra que foi homologada em 1992”, disse o cacique Edison Katukina.