Prefeitura de Cruzeiro do Sul avança com obras em toda a cidade, especialmente na zona rural

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, intensifica suas atividades em vários pontos da cidade e zona rural. Uma das principais obras em andamento é a abertura do ramal da Preguiça, localizado no bairro Miritizal.

O secretário de Obras do município, Carlos Alves, destacou a importância das obras em curso.

“Atualmente, nossa equipe está focada na força-tarefa do complexo e na construção da rotatória, com o objetivo de finalizar os serviços antes do Festival da Farinha, que se aproxima. Estamos realizando o serviço de aplicação da camada vegetal, além de terraplanagem e raspagem dentro de todo o Miritizal como no ramal da Preguiça. Também estamos atuando no Estirão do Remanso, onde estamos desenvolvendo um porto e realizando terraplanagem e raspagem até a praia”, explicou.

Além disso, Alves mencionou que as ações de tapa-buracos continuam, assim como a troca de lâmpadas e a manutenção da limpeza pública.

“Estamos também cuidando de reparos na encanação e na troca de bombas d’água em diversos locais sempre com o intuito de atender a comunidade. Nossos caminhões-pipa estão à disposição para abastecer as residências que ainda não têm acesso à água encanada”, completou.