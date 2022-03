Prefeitura de Cruzeiro do Sul auxilia no escoamento da produção rural em áreas ribeirinhas

Após Porto Walter ser um dos primeiros município do Acre a implementar o reajuste de 33,24% do novo Piso Nacional do Magistério aos professores, o Prefeito César Andrade (MDB), anunciou para os dias 22, 23 e 24 de março o pagamento dos servidores municipais, feito pela Secretaria de Finanças.

O compromisso assumido de pagar em dia ou de maneira antecipada foi reafirmado. O salário dos professores virá com uma novidade, já que os educadores receberão os vencimentos reajustados de acordo com o Piso Nacional do Magistério, que foi anunciado essa semana em reunião com a categoria.

“Seguimos honrando o nosso compromisso de pagar em dia, por isso mais uma vez antecipamos o pagamento. Os professores, que tanto contribuem para a educação de nossas crianças e jovens irão receber o reajuste anunciado por nós. Espero que façam bom proveito. O momento é de seguir trabalhando, e é isso que vamos fazer”, destaca o Prefeito.

Confira o calendário do mês de março disponibilizada pela secretaria de Finanças

Dia 22/03/2022 – Terça-feira;

Sec. de Assistência Social;

Sec. de Meio Ambiente;

Gab. do Vice-Prefeito;

Sec. de Administração;

Sec. de Planejamento;

Sec. de Agricultura;

Sec. de Finanças

Gab. do Prefeito;

Conselho Tutelar;

Procuradoria;

Sec. de Obras;

Dia 23/03/2022 – Quarta-feira;

Sec. de Educação: Professores efetivos;

Pagamento com acréscimo do Piso Nacional.

Sec. de Educação: Apoio efetivos;

Dia 24/03/2022 – Quinta-feira;

Agentes de Endemias;

Técnicos em Enfermagem;

Agentes Comunitários;

Sec. de Saúde – Efetivos;

Sec. de Saúde – Comissionados;

