Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Obras, realiza serviços de manutenção da cidade

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Jerry Correia se reuniu em seu gabinete com o secretário de Agricultura, Zé do Posto e parte de sua equipe, juntamente com o viveirista Thesco, para definir a logística da entrega de 183 mil mudas de café clonal. Essa ação integra a Política do Café, um dos pilares da gestão municipal que visa fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia de Assis Brasil.

Desde o início de sua primeira gestão, o prefeito Jerry tem liderado esforços significativos na cadeia produtiva do café. Cerca de 500 mil mudas foram distribuídas ao longo dos últimos anos, e muitas já estão produzindo, trazendo riqueza e transformação para os agricultores familiares.

Além da distribuição de mudas, a gestão municipal tem investido fortemente na estruturação do setor agrícola. Foram adquiridos tratores, um secador de café, cerca de 300 toneladas de adubos, e contratados técnicos agrícolas, veterinários e engenheiros agrônomos por meio de concurso público, garantindo um suporte técnico especializado e permanente para os produtores.

Parcerias estratégicas, firmada com a Cooperacre, também têm sido fundamentais para a cessão de maquinários agrícolas e galpões, ampliando as condições de trabalho no campo. Nesta nova etapa, a entrega das 180 mil mudas de café clonal será acompanhada de insumos como adubos, fortalecendo ainda mais a capacidade produtiva das famílias rurais.

O programa desenvolvido em Assis Brasil tem se destacado como modelo no estado do Acre, sendo referência para outros municípios que buscam implementar ações semelhantes em suas regiões.

Essa iniciativa, viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão, reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com o desenvolvimento rural e sustentável. A gestão de Jerry Correia tem colocado o município em posição de destaque na produção cafeeira, garantindo que a agricultura familiar continue sendo uma fonte de prosperidade para a região.