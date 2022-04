Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia realização do memorial João Mariano, evento foi organizado pela família

Aconteceu no Shopping Copacabana a inauguração do Memorial João Mariano, primeiro jornalista e dono do primeiro jornal da cidade de Cruzeiro do Sul, inaugurado no ano de 1921. João, permaneceu na ativa, levando informações, por meio da imprensa escrita, até o ano de 1972, com os jornais “O Rebate” e “O Juruá”.

O evento foi organizado pela família Mariano, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio do departamento de patrimônio histórico da prefeitura, que deu todo o suporte nas pesquisas e catalogação dos acervos de João Mariano, além de atuar diretamente na capacitação de universitários e organização do evento. Outro parceiro foi a Universidade do Estado do Acre, por meio do curso de direito. Os alunos tiveram a missão de apresentar uma exposição aos visitantes.

A visita ao memorial aconteceu durante o horário de atendimento do Shopping Copacabana e foi acompanhada pelos acadêmicos do Curso de Direito da UFAC.

João Gutemberg, organizador do Memorial e neto de João Mariano, destacou sua gratidão pelo resultado do trabalho e agradeceu sua mãe, dona Gisalda, filha primogênita do jornalista, que mantinha em sua residência o acervo dos jornais que pertencem à família. Gutemberg destaca também o apoio de uma grande equipe de colaboradores em Cruzeiro do Sul e Manaus.

“Descobri ainda mais meu avô com a leitura e organização do acervo. Tendo contato com o escrito se tem uma ideia como era a pessoa, como pensava e qual sua dedicação. O que avalio é que o meu avô João Mariano era uma pessoa extremamente apaixonada pelo que produziu, e o fez com os instrumentos que tinha. O resultado é uma obra impressionante”, afirma.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Aldemir Maciel destacou que esse é um momento histórico para a cultura da cidade de Cruzeiro do Sul.

“Esse dia é histórico para a Cultura de Cruzeiro do Sul, estamos resgatando parte da história de nossa cidade, seu João Mariano é o principal jornalista da história dos 117 anos de Cruzeiro do Sul, então, temos que reverenciar essa história. É isso o que estamos fazendo neste dia”, finalizou Maciel.