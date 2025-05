Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia Novenário Nossa Senhora da Glória, a segunda maior festa religiosa

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai apoiar a realização da 107º edição do Novenário de Nossa Senhora da Glória, a segunda maior festa religiosa do Norte do Brasil, que será realizada de 3 a 15 de agosto.A Diocese fez o lançamento da programação do evento nesta quinta-feira, 15, na Catedral que contou com a presença de representantes do Governo do Estado, Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Sebrae, Exército e Marinha. O Novenário será encerrado com procissão, que deverá contar com mais 50 mil pessoas.

Além das missas e novenas, todas as noites haverá a tradicional comercialização de alimentos e outros itens em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. O bispo Dom Flávio Giovanali enfatizou que só é possível realizar o Novenário com o apoio dos parceiros.

“ Para realizar uma festa desse tamanho temos parceria já tradicionais com o governo do estado, com a prefeitura e o Sebrae,que não estão investindo somente como elemento religioso, mas como elemento de turismo religioso, que movimenta a economia da região, parte cultural e social de Cruzeiro do Sul“, destaca o bispo.

Ney Williams Mazzaro, Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, que representou o prefeito Zequinha Lima no evento, disse que anualmente a prefeitura disponibiliza recursos para a Diocese. A prefeitura também atuará com serviços como a limpeza diária do espaço do Novenário, organização do trânsito e outros.

“O prefeito Zequinha Lima tem tido essa preocupação na sua gestão, porque ele entende que a festa do Novenário de Cruzeiro do Sul é de grande proporção, religiosa, cultural e também econômica. Nós temos aí mais de 100 anos de tradição do Novenário em honra à Nossa Senhora da e o município de Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima, jamais poderia ficar de fora desse evento tão importante”, afirmou Ney.