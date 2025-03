Prefeitura de Cruzeiro do Sul aplica 20 toneladas de asfalto na Avenida Joaquim Távora com Pedro Teles

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com a revitalização da Avenida Joaquim Távora (em frente a Antiga Napolitana) e nesta terça-feira, 18, está realizando a aplicação de mais de 20 toneladas de asfalto no pavimento do local. A obra de recuperação do dispositivo de drenagem já foi feita logo depois que o trecho afundou, no último dia 4.

O secretário de Obras, Carlos Alves, enfatizou a importância dessa intervenção. “Já recuperarmos o bueiro que estava comprometido na rua, e realizamos o isolamento dos buracos com cimento e alvenaria. Já hoje, estamos cobrindo esse bueiro, com essas 20 toneladas de asfalto”, explicou Alves.

Além desta, outras frentes de serviço atuam em Cruzeiro do Sul.

Já nesta quarta-feira, 19, uma força-tarefa será realizada no Conjunto dos Buritis, mobilizando uma equipe de mais de 60 homens, máquinas e caminhões para intensificar os trabalhos de melhorias na região.