Prefeitura de Cruzeiro do Sul Anuncia Feriados dos Dias 17 e 20 de Novembro com Ajustes no Expediente

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, deu início ao novo programa de incentivo aos produtores rurais do município: a construção de tanques e açudes para criação de peixes e para irrigação de lavouras. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, amplia a geração de renda e incentiva o desenvolvimento sustentável no campo.

O programa só está sendo possível graças ao investimento viabilizado pelo senador Sérgio Petecão, que destinou ao município uma escavadeira hidráulica. A máquina já está em operação e, nesta semana, iniciou os trabalhos na propriedade do produtor conhecido como Gringo, onde está sendo construído o primeiro tanque do programa.

O prefeito Jerry Correia visitou o local para acompanhar de perto o andamento da obra e conversar com o produtor sobre os benefícios que o programa irá trazer para a produção rural em Assis Brasil.

“Esse é apenas o primeiro de muitos. É muito gratificante ver o programa sair do papel e atender quem realmente produz. Vamos seguir trabalhando com compromisso e união para fortalecer nossa agricultura.” Destacou o prefeito durante a visita.

O programa estabelece uma parceria entre o poder público e o produtor rural: a prefeitura garante o maquinário e os operadores, enquanto o produtor contribui com uma pequena taxa de manutenção dos equipamentos, tornando o programa acessível e sustentável.

A execução do programa também só foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal, que aprovou a Lei Municipal encaminhada pelo Executivo, criando o Programa de Mecanização Agrícola. A legislação assegura que produtores rurais tenham acesso a máquinas para preparo do solo, plantio, colheita, construção e recuperação de tanques e açudes.

Com mais essa iniciativa, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo e com o fortalecimento da economia local.