Prefeitura de Cruzeiro do Sul Anuncia Feriados dos Dias 17 e 20 de Novembro com Ajustes no Expediente
Prefeitura confirma feriados dos dias 17 e 20 de novembro em Cruzeiro do Sul – Foto: Assessoria/ Secom
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul confirmou que os dias 17 e 20 de novembro serão feriados no município, conforme estabelece o Decreto nº 028/2025. Com exceção dos serviços considerados essenciais, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nessas datas.
Na segunda-feira, 17, será celebrado o feriado estadual referente ao Tratado de Petrópolis, marco histórico para o Acre. Já na quinta-feira, 20, o país celebra o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que homenageia a luta e a resistência do povo negro no Brasil.
“As datas já constam no nosso calendário oficial, até porque se tratam de um feriado estadual e outro nacional”, ressaltou o secretário municipal da Casa Civil, Ney Willians.
Os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente, com atendimento garantido por meio de escalas de serviço ou plantões organizados pelos órgãos da Administração Municipal.
Prefeitura de Assis Brasil inicia construção de tanques e açudes e prefeito visita primeira obra do programa
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, deu início ao novo programa de incentivo aos produtores rurais do município: a construção de tanques e açudes para criação de peixes e para irrigação de lavouras. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, amplia a geração de renda e incentiva o desenvolvimento sustentável no campo.
O programa só está sendo possível graças ao investimento viabilizado pelo senador Sérgio Petecão, que destinou ao município uma escavadeira hidráulica. A máquina já está em operação e, nesta semana, iniciou os trabalhos na propriedade do produtor conhecido como Gringo, onde está sendo construído o primeiro tanque do programa.
O prefeito Jerry Correia visitou o local para acompanhar de perto o andamento da obra e conversar com o produtor sobre os benefícios que o programa irá trazer para a produção rural em Assis Brasil.
“Esse é apenas o primeiro de muitos. É muito gratificante ver o programa sair do papel e atender quem realmente produz. Vamos seguir trabalhando com compromisso e união para fortalecer nossa agricultura.” Destacou o prefeito durante a visita.
O programa estabelece uma parceria entre o poder público e o produtor rural: a prefeitura garante o maquinário e os operadores, enquanto o produtor contribui com uma pequena taxa de manutenção dos equipamentos, tornando o programa acessível e sustentável.
A execução do programa também só foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal, que aprovou a Lei Municipal encaminhada pelo Executivo, criando o Programa de Mecanização Agrícola. A legislação assegura que produtores rurais tenham acesso a máquinas para preparo do solo, plantio, colheita, construção e recuperação de tanques e açudes.
Com mais essa iniciativa, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo e com o fortalecimento da economia local.
