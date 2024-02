Prefeitura de Cruzeiro do Sul amplia transporte gratuito de produtos da agricultura familiar

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, disponibiliza transporte gratuito para os agricultores levarem o que produzem até os mercados na cidade.

São caminhões para os ramais e barcos para as áreas ribeirinhas. O objetivo é garantir que eles tenham lucro nas vendas e que itens agrícolas de qualidade cheguem até os consumidores.

Desde o início da gestão do prefeito Zequinha Lima, a prefeitura mantém regularmente o transporte agrícola e ampliou para locais onde antes não havia. No baixo rio Liberdade por exemplo, o transporte de mercadoria pela prefeitura tem proporcionado melhoria na renda dos agricultores.

“Hoje eu agradeço primeiramente a Deus e o prefeito Zequinha Lima, pois antes a gente ia com muitos produtos para o mercado e não fazia quase nada e o ficava no frete dos caminhões particulares. Hoje nós vamos com nossos produtos e temos nosso lucro melhor. A gente consegue comprar nossas coisinhas e ainda sobra um dinheirinho. Hoje temos um transporte de graça, leva e traz e isso faz toda diferença”, relatou seu José Maria, produtor rural do baixo Rio Liberdade.

Toda quinta-feira os produtores do baixo Rio Liberdade saem da região com seus itens agrícolas e chegam até o Mercado do Agricultor com pimenta, banana, pupunha,farinha,5 mandioca, peixe e outros produtos, tudo de forma gratuita.

“Tudo mudou: agora levamos tudo de graça. Antes nós éramos obrigados a levar o produto e vender ao marreteiro porque não tínhamos onde arriar nosso produto e hoje com a prefeitura cuidando do Mercado do Agricultor, conseguimos vender nossa mercadoria e ter nosso lucro garantido”, declara a agricultora Maria Marcli.

“Hoje eu sou muito grata por hoje ter um transporte disponível para nós, porque antes nós aqui da comunidade cansamos de chegar na ponte no rio e dormir ali com produto porque o motorista dizia que não ia nos levar porque o caminhão era dele e ele levava quem ele queria. Hoje nós temos um caminhão disponível de graça para levar o que queremos de produtos, o prefeito colocou lá para nós disponível para o agricultor carregar seus produtos. Hoje não temos como faltar a feira pois graças ao prefeito Zequinha nós resolvemos esse problema”, afirma a produtora Maria Glória da Silva.

“O transporte desempenha um papel crucial na agricultura ao conectar os produtos da terra aos mercados e consumidores. Assim a prefeitura de Cruzeiro do Sul assegura que itens frescos cheguem ao destino final com rapidez e integridade, minimizando perdas”, conclui Eutimar Sombra, secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul.