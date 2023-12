Prefeitura de Cruzeiro do Sul adquire Alimentação Escolar de Produtores de duas associações do Rio Croa

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul formalizou a compra de produtos da agricultura familiar de duas associações do Rio Croa: a de Agricultores e Ribeirinhos da localidade e a Vitória Régia. Os alimentos saudáveis e naturais serão entregues para as escolas, substituindo a compra de processados e ultraprocessados para a merenda escolar dos alunos.

O investimento de R$135 mil na aquisição é parte de um programa piloto da prefeitura. O programa já tem cerca de R$500 mil, destinados para o próximo ano podendo alcançar até R$ 3 milhões.

A prefeitura tem colocado as Secretarias de Agricultura e de Educação à disposição dos agricultores familiares para que eles possam acessar estes recursos do federais Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

O prefeito Zequinha Lima é um entusiasta do programa e tem acompanhado de perto as entregas e incentivado os agricultores a participarem. Ele esteve presente, juntamente com os secretários Edvaldo Gomes, de educação, Eutimar Sombra da agricultura e a coordenadora da alimentação escolar Eidilamar França, no ato de aquisição dos produtos agrícolas nesta terça, 5.

“Como vocês podem observar, esta mesa está colorida com frutas, verduras da produção dos nossos agricultores que vão para a merenda escolar, destinada às nossas crianças das escolas do município. Isto é parte do programa PAA, no valor de R$ 135 mil que os produtores da Associação do Sr. Francenildo do Croa estão entregando na primeira etapa. E o que esperamos é que, a partir de agora, cada vez mais a nossa merenda melhore em qualidade. Vamos pagar por um produto saudável, valorizando assim a agricultura familiar”, destacou entusiasmado o prefeito Zequinha Lima.

Francenildo Nunes, presidente da associação de agricultores ribeirinhos que forneceu o produto da agricultura familiar, relata que para os agricultores, o PAA da prefeitura de Cruzeiro do Sul, com garantia de venda certa, dá tranquilidade para o grupo.

“Agradeço primeiramente a Deus, aos produtores que estão à frente deste trabalho e ao prefeito Zequinha Lima. Esse pequeno projeto é para incentivar, para mostrar que existe trabalho de qualidade, existe prefeitura de verdade, existem pessoas que querem trabalhar com os pequenos e não só com os grandes. Isso vai mudar a vida de mais de 50 pessoas. São nove produtores apenas, mas vai mudar a vida de muito mais pessoas pela qualidade da merenda na escola e para quem está produzindo. Eu nunca tinha visto isso antes. Secretaria de educação e agricultura trabalhando junto, envolvidos em uma única causa”,

Eidilamar França, coordenadora municipal de alimentação escolar, ressaltou a importância da alimentação, e em especial da alimentação in natura, para a saúde dos estudantes e o processo de ensino aprendizado.

“Elevamos o nível nutricional dos nutrientes essenciais e não essenciais dentro da alimentação. Com o PAA junto com o PNAE, estamos tendo a oportunidade de elevar a qualidade da alimentação e ofertar para as crianças, que é o principal objetivo: elevar a qualidade de vida da criança. Com fome, não se aprende e pensando nisso, pensamos também em qualidade. Hoje, somos referência em nível nacional por oferecer uma alimentação equilibrada, estruturada e nutricionalmente valorizada. Assim vamos crescer a oferta de alimentação in natura, retirando os ultraprocessados e elevando nosso nível. Agradeço ao gestor por acessar esses recursos e à associação”, atestou a gestora de merenda escolar do município.

O secretário Edvaldo Gomes falou da importância das parcerias e da relação de confiança para que os agricultores possam acessar estes recursos.

“É um trabalho em equipe que envolve a secretaria de educação, agricultura, merenda escolar e presidentes de associação que representam produtores e ribeirinhos, valorizando a produção e o trabalho do agricultor”, disse.