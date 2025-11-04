Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Cruzeiro do Sul adere ao Selo UNICEF e reforça compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes
O prefeito Zequinha Lima assinou o termo de adesão ao Selo UNICEF, iniciativa que reconhece o compromisso dos municípios brasileiros com a promoção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A assinatura marca o início de um novo ciclo de ações intersetoriais que vão envolver as áreas de Assistência Social, Saúde, Educação e Meio Ambiente, com metas e atividades a serem desenvolvidas até o ano de 2028.
O Selo UNICEF é uma certificação internacional concedida aos municípios que mais avançam na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Para alcançar esse reconhecimento, o município se compromete a seguir um cronograma de atividades, metas e indicadores propostos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância -UNICEF,fortalecendo políticas públicas voltadas para esse público.
Durante a assinatura, a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, destacou a importância da adesão.
“O Selo UNICEF é um reconhecimento da qualidade dos serviços na garantia dos direitos da criança e do adolescente,eleva o nome do município e demonstra o compromisso do nosso gestor Zequinha Lima com a defesa e a garantia desses direitos. A conquista do selo exige um trabalho integrado, baseado no tripé da assistência social, saúde e educação, além do meio ambiente. Teremos um cronograma de quatro anos para desenvolver ações que melhorem nossos índices e ampliem o acesso a políticas públicas de qualidade. É um compromisso de todos nós com o futuro das nossas crianças e adolescentes”, afirmou a secretária.
O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a adesão ao Selo UNICEF reafirma o compromisso da gestão com o desenvolvimento humano e social.
“Assinar o termo de adesão ao Selo UNICEF é reafirmar que nossa prioridade é cuidar das pessoas, especialmente das nossas crianças e adolescentes. Essa parceria vai nos ajudar a fortalecer as políticas públicas, melhorar indicadores e promover ações concretas que garantam um futuro melhor para a nossa juventude. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está unida, por meio de todas as secretarias, para fazer com que esse selo seja conquistado com muito trabalho e resultados reais”, destacou o prefeito.
Com a assinatura do termo, também foi publicado o decreto municipal que institui a Comissão Intersetorial do Selo UNICEF, formada por representantes de diversas secretarias municipais. A equipe será responsável por planejar, executar e monitorar as ações voltadas à infância e adolescência ao longo dos próximos quatro anos.
A entrega do selo ocorrerá em 2028, ao término do ciclo de avaliação, reconhecendo os municípios que mais se destacarem na efetivação dos direitos e na melhoria dos indicadores sociais voltados ao público infantojuvenil.
Prefeito Jerry Correia intensifica agenda em Brasília e busca investimentos estratégicos para Assis Brasil
Em seu segundo dia de compromissos oficiais em Brasília nesta terça-feira (4), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, manteve uma agenda intensa em busca de novas parcerias e recursos para fortalecer o desenvolvimento do município. A passagem pela capital federal inclui uma série de reuniões com parlamentares acreanos, com foco na ampliação de investimentos e na construção de políticas públicas que atendam diretamente à população.
Durante as audiências, o prefeito apresentou um conjunto amplo de demandas, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, agricultura familiar, cultura, esporte, povos tradicionais e infraestrutura urbana e rural. Entre as principais propostas levadas aos gabinetes, estão a melhoria dos serviços de atenção básica em saúde, o fortalecimento da rede educacional, apoio a produtores rurais e extrativistas, ampliação de espaços esportivos e de lazer, além da continuidade de obras já em execução no município.
Jerry Correia foi recebido pelos senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão, além dos deputados federais Meire Serafim, José Adriano e Roberto Duarte. Segundo o prefeito, todos demonstraram receptividade às pautas apresentadas e se colocaram à disposição para contribuir com Assis Brasil em 2025. “Estamos batendo à porta de cada parlamentar que representa o Acre em busca de oportunidades para Assis Brasil. Nosso papel é lutar por recursos e por políticas que cheguem de fato à nossa população”, destacou.
O prefeito reforçou que as agendas seguem ao longo de toda a semana, com o objetivo de garantir novos investimentos e acelerar a execução de obras em andamento. “Assis Brasil tem urgências e tem sonhos. Estamos aqui para garantir que nossa cidade continue avançando, com mais investimentos e mais qualidade de vida para quem vive na nossa fronteira”, afirmou.
