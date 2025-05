Prefeitura de Cruzeiro do Sul acompanha mais de 40 pacientes pelo Programa Melhor em Casa

A Prefeitura segue intensificando os investimentos em infraestrutura urbana com a ampliação da iluminação pública em diversos bairros da cidade. Nesta semana, o prefeito César Andrade esteve acompanhando de perto os serviços de instalação e reparos, em áreas que aguardavam melhorias.

O município adotou luminárias em LED, tecnologia que proporciona mais eficiência energética, durabilidade e segurança para os moradores. De acordo com o prefeito, a presença da gestão nas frentes de trabalho é indispensável para assegurar a qualidade dos serviços prestados e manter um diálogo aberto com a população.

“Nosso objetivo é levar mais conforto, segurança e dignidade para as pessoas. A iluminação pública é uma das prioridades do nosso plano de governo, uma vez que tem um impacto direto na vida de todos, seja no trânsito, na segurança ou no lazer das famílias”, disse o prefeito durante a vistoria.

Moradores comemoraram a chegada da nova iluminação. “Agora a gente pode sair de casa à noite com mais tranquilidade. Ficou tudo mais bonito e seguro”, disse a dona de casa Maria José, agradecendo a Prefeitura.