Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera obras para a inauguração da nova Rodoviária do município
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, intensifica os trabalhos para a inauguração da Rodoviária, localizada na estrada da Variante, na Estrada da Variante.
Na manhã desta segunda-feira, 22, equipes estão implantando os meios-fios e fazendo a terraplanagem da área. Mais de 300 toneladas de asfalto estão sendo utilizadas no pátio e acessos.
“Já finalizamos a pavimentação do estacionamento e agora estamos na fase de instalação dos meios-fios. Também estamos executando terraplanagem na estrada de acesso ao estacionamento. A finalização da drenagem é uma prioridade, e pretendemos concluir isso até sexta-feira ou sábado, para que possamos realizar uma limpeza geral. Também vamos instalar postes para a iluminação, que se estenderá da entrada da variante até a rodoviária. No prédio vamos instalar vidros e mármore ”, explicou o secretário de Obras, Carlos Alves.
A nova rodoviária contará com nove boxes, distribuídos em dois guichês, um box administrativo e seis destinados à venda de produtos e lanches.
Cansados de esperar pela gestão do prefeito Padeiro, moradores do município de Bujari já começam a tomar suas próprias providências para não ficarem isolados durante o inverno amazônico. Um exemplo claro da negligência da administração municipal vem do produtor rural Juliano, mais conhecido como Carrasco, que decidiu usar o próprio trator para recuperar trechos críticos de um bueiro, abandonado há pelo menos dois anos pela prefeitura.
Em um vídeo gravado no local, Juliano desabafou sobre a situação: “Hoje eu, Juliano, conhecido aqui como Carrasco, morador do ramal Copaíba, produtor, pecuarista, de tudo um pouco. Olha aí, ó. Serviço que era pra Prefeitura de Bujari tá fazendo, né? Nosso ramal. Limpando as bueiras, estamos no início do inverno e o trem tá tudo abandonado. Eu, que sou produtor rural, não ganho nada, não tenho nenhuma parceria com a prefeitura. Tenho pouco recurso, mas tô aqui resolvendo esse problema. Enquanto isso, a prefeitura, com tanto maquinário de terraplanagem, some. O ramal Copaíba tá com dois anos sem nenhum melhoramento”.
O produtor ainda ironizou o abandono da gestão municipal: “Não sou prefeito, não sou vereador, não sou nada. Sou apenas um pecuarista que gosta de andar em estrada boa. Mas o que nós não temos”.
A fala de Juliano expõe o descaso da administração do prefeito Padeiro, que, mesmo com maquinário e recursos públicos disponíveis, deixa a população rural entregue à própria sorte. O ramal Copaíba, fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o transporte das famílias, corre o risco de ficar intrafegável nos próximos meses de chuva intensa.
Enquanto o inverno se aproxima, quem deveria agir para prevenir o isolamento das comunidades não aparece. O produtor rural, com recursos limitados, fez em um dia o que a Prefeitura de Bujari não faz há anos.
Esse caso é mais um retrato da realidade vivida por centenas de famílias que moram e produzem em ramais abandonados pelo poder público. Se não fosse pela iniciativa individual de moradores como Juliano, muitos trechos já estariam completamente intransitáveis.
Enquanto isso, a gestão municipal segue em silêncio, sem dar respostas nem mostrar ações concretas. A população de Bujari começa a se perguntar: de que adianta ter prefeito se são os próprios moradores que precisam fazer o papel da prefeitura?
