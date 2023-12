Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre chamamento público para aquisição de alimentos da agricultura familiar

A Prefeitura de Brasiléia está empenhada em melhorar a infraestrutura e segurança viária, concentrando esforços no restabelecimento da rua Olegário França com a obra de contenção, onde foi atingida pela alagação do Rio Acre este ano de 2023.

Diversas ações estão sendo realizadas para garantir a estabilidade da encosta e proporcionar um ambiente mais seguro e acessível para os moradores.

Entre os trabalhos estão sendo realizados, a limpeza, estaqueamento com madeira, aterro do talude, e lançamento de pedra rachão, além da construção de uma base sólida e sub-base reforçada para assegurar o asfaltamento.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, essa é uma das principais etapas da obra que visa fortalecer a estrutura, prevenindo deslizamentos e garantindo a estabilidade necessária para as futuras intervenções.

Foi destinado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, os recursos necessários para a Prefeitura de Brasileia fazer a recuperação do tráfego da rua Olegário França um dos principais acessos aos bairros: Eldorado, Samauma I e II, Leonardo Barbosa, 28 de maio, sem contar as Escolas e Unidades de Saúde.

A Rua Olegário França, que fica às margens do Rio Acre, é uma das primeiras a ser atingida pelo rio Acre durante alagação. A obra de contenção tem mais de 60 estacas e o aumento do nível da rua têm objetivo de evitar o transbordamento do nível do rio pelo local.