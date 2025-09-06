Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Brasileia realiza o desfile cívico e militar dos 203 anos da independência com a presença do Prefeito Carlinhos
Tudo Sobre Política II
Foto: Gennoci Nascimento
(Verônica Rodrigues) – Com o tema “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”, a Prefeitura de Brasiléia realizou, na noite desta quinta-feira (5), o tradicional desfile cívico em celebração à Independência do Brasil, comemorada no dia 7 de setembro.
Mesmo diante do tempo fechado, centenas de pessoas prestigiaram as apresentações com escolas estaduais e municipais, que apresentaram diversos temas sobre a história da independência, destacando símbolos, personagens e valores que marcaram a construção da nação.
A abertura do desfile contou com a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, além de vereadores e secretários municipais e estaduais.
O desfile foi conduzido pela Banda de Música da Unidade Educativa Mariano Baptista, de Cobija, Pando, Bolívia, que animou o desfile.
Contou ainda com a participação do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, escolas estaduais, instituições e as universidades de medicina de Cobija, Pando Bolívia que abrilhantaram a programação cívica.
O governador do Estado Acre, Gladson Cameli, declarou: “É uma alegria participar do desfile cívico de Brasiléia e ver a população celebrando nossa história e cultura. Momentos como este reforçam o amor pelo Brasil.”
O prefeito Carlinhos do Pelado agradeceu a presença do governador Gladson Cameli, que veio da capital prestigiar o desfile, e a população de Brasiléia, que compareceu.
“Quero agradecer a presença do governador Gladson Cameli, que veio da capital prestigiar o desfile, e também a população de Brasiléia, que compareceu e encheu de orgulho este momento tão especial para nossas escolas e para a cidade.”
Tudo Sobre Política II
Prefeitura inicia construção do Plano Plurianual (PPA) ouvindo comunidades rurais em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter deu início à construção do Plano Plurianual (PPA) com um encontro comunitário na Comunidade Besouro para ouvir a população rural sobre as prioridades do município.
A iniciativa tem como objetivos promover a participação social no levantamento das demandas e necessidades da cidade, coletar sugestões que subsidiem o diagnóstico municipal e assegurar a transparência no planejamento das políticas públicas, com o acompanhamento de Secretários Municipais e a Câmara de Vereadores.
No encontro, lideranças comunitárias, religiosas, agricultores e lideranças indígenas agradeceram à Prefeitura pela oportunidade. “É justo construirmos juntos as ações, programas e metas. O prefeito acertou quando decidiu realizar essa ação porque aproxima o poder público de quem mais precisa que as ações cheguem”, disseram.
O prefeito destacou que a construção participativa do PPA é fundamental para aproximar a gestão da população: “Queremos um planejamento que nasça da escuta das comunidades, refletindo as verdadeiras necessidades do nosso povo”, afirmou.
Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Senador Alan Rick anuncia quase R$ 4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde
Rodovia variante de Xapuri é inaugurada: “um dia histórico para o Alto Acre”, diz ex-prefeita Fernanda Hassem
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
POLÍTICA
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para...
Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre
Exclusão de aliados estratégicos como Mailza e Alan Rick revela que protesto do dia 7 de setembro é menos sobre...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política5 dias atrás
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
-
Política5 dias atrás
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
-
Política5 dias atrás
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
-
Política Destaque6 dias atrás
Contra o “tarifaço” de Trump, Jorge Viana se agiganta no cenário nacional e transforma o Acre em referência no comércio exterior