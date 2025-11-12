Prefeitura de Brasiléia realiza manutenção na iluminação pública do bairro Francisco José Moreira

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Gerência de Iluminação Pública, realizou nesta semana uma ação de manutenção corretiva na Rua Joselita Martins, localizada no bairro Francisco José Moreira.

A iniciativa teve como objetivo atender as demandas apresentadas pelos moradores da região e garantir melhorias na iluminação da via, contribuindo para o aumento da segurança e o bem-estar da população.

Com a substituição de lâmpadas e revisão da rede elétrica, a Prefeitura reforça o compromisso de manter os espaços públicos devidamente iluminados, promovendo mais tranquilidade para quem circula pelo local durante o período noturno.

De acordo com a gestão municipal, o trabalho de manutenção na rede de iluminação pública continuará em outros pontos da cidade, de forma gradativa, atendendo às solicitações encaminhadas pela comunidade.