Prefeitura de Brasiléia realiza manutenção na iluminação pública do bairro Francisco José Moreira
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Gerência de Iluminação Pública, realizou nesta semana uma ação de manutenção corretiva na Rua Joselita Martins, localizada no bairro Francisco José Moreira.
A iniciativa teve como objetivo atender as demandas apresentadas pelos moradores da região e garantir melhorias na iluminação da via, contribuindo para o aumento da segurança e o bem-estar da população.
Com a substituição de lâmpadas e revisão da rede elétrica, a Prefeitura reforça o compromisso de manter os espaços públicos devidamente iluminados, promovendo mais tranquilidade para quem circula pelo local durante o período noturno.
De acordo com a gestão municipal, o trabalho de manutenção na rede de iluminação pública continuará em outros pontos da cidade, de forma gradativa, atendendo às solicitações encaminhadas pela comunidade.
Prefeitura de Brasiléia promove curso de Tripulação e Formação de Aquaviário em parceria com a Marinha do Brasil
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil Municipal, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2.
A capacitação contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do Exército Brasileiro, da Defesa Civil de Brasiléia e da Colônia dos Pescadores. O momento marcou mais uma importante ação conjunta em prol da formação técnica, segurança e fortalecimento institucional, reafirmando o compromisso das forças e do poder público com o serviço à sociedade.
O curso teve como principal objetivo aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos participantes, assegurando mais segurança, responsabilidade e profissionalismo nas atividades realizadas em embarcações. Durante as aulas, os alunos receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.
Com a iniciativa, as instituições envolvidas reforçam o compromisso com a valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios da região do Acre.
