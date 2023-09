Prefeitura de Brasiléia realiza mais uma ação do setembro amarelo com os servidores da Energisa

Assessoria – O município de Cruzeiro do Sul passa a ofertar exames hormonais na rede municipal de saúde, a prefeitura inaugurou um novo laboratório nas dependências do Centro de Diagnóstico no Bairro Aeroporto Velho e instalou uma unidade de análises clínicas na Vila Santa Rosa e outra na Vila Santa Luzia. A inauguração dos novos laboratórios foi uma das primeiras atividades da prefeitura para abrir a programação de aniversário da cidade que completa 119 anos no dia 28 de setembro.

O município fez a aquisição de 04 aparelhos de bioquímica, 04 de hematologia e 01 para a realização de exames hormonais. Essas máquinas vão possibilitar a realização dos exames mais simples até os diagnósticos mais complexos para detectar até as doenças mais graves, como câncer e outras.

O prefeito Zequinha Lima destacou que, com o equipamento instalado no Centro de Diagnóstico, o município vai disponibilizar mais de 30 tipos de exames hormonais o que vai garantir mais agilidade no diagnóstico e evitar que pacientes tenham despesas para fazer os exames.

“Esse lavatório vem atender principalmente as camadas mais pobres, as pessoas que mais precisam detectar vários tipos de doenças com exames que não tinham na rede pública do Acre. As pessoas para tinham que sair de Cruzeiro do Sul para fazer esse exame, ou então, que tinha condições procurava as redes particulares”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

A ampliação na capacidade de atendimento traz um alento para os pacientes que necessitam dos novos exames que passaram a fazer parte da lista de diagnósticos oferecidos pela prefeitura.

“É uma mão na roda pra muitas pessoas. Eu, por exemplo, preciso desses exames porque eu faço acompanhamento em Rio Branco e toda vez que eu vou fazer é no particular e são exames muito caros. Para quem não tem condições, será um grande benefício”, afirmou a autônoma Salaniel Pimentel.