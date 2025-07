Prefeitura de Brasiléia realiza formação do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu um passo importante na luta pela inclusão educacional ao assinar o pacto pela erradicação do analfabetismo e aderir ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o primeiro segmento.

O programa já iniciou suas atividades com duas turmas: uma na Escola Elson Dias Dantas, localizada na área urbana, e outra na Escola Juelita Meireles, situada às margens do Rio Yaco, no km 84 +90 do ramal.

Nesta quinta-feira (24), foi realizada a formação com a equipe da Escola Elson Dias Dantas, além da entrega do material pedagógico aos alunos.

O momento contou com a presença da secretária de Educação, Raiza Dias; do gestor da escola, Carlos Oliveira; e do coordenador do EJA, professor Edson Ferreira.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, a adesão ao programa reforça o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado com o futuro de Brasiléia. “O EJA é uma ferramenta essencial para resgatar a cidadania, promover a inclusão social e abrir portas para o mercado de trabalho”, destacou.