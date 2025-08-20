Prefeitura de Brasiléia realiza ação educativa com vendedores ambulantes na Avenida Manoel Marinho Montes

A Prefeitura de Brasiléia promoveu, nesta semana, uma ação orientativa voltada para os vendedores ambulantes que atuam na Avenida Manoel Marinho Montes. A iniciativa contou com a participação da Vigilância Sanitária, PROCON, Ciretran, Polícia Militar e Ministério Público, reforçando o compromisso do poder público com a organização da cidade e o apoio ao trabalho informal.

Orientação e diálogo

Durante a atividade, os comerciantes receberam instruções sobre organização dos espaços de venda, respeito às normas de trânsito e regras de segurança. Também foram repassadas orientações sobre direitos e deveres nas relações de consumo.

O PROCON destacou a necessidade de maior transparência na comercialização dos produtos, enquanto representantes da Ciretran e da Polícia Militar alertaram para a importância de manter a fluidez no tráfego e evitar a ocupação irregular de áreas públicas.

Caráter educativo

A presença do Ministério Público reforçou o caráter preventivo e educativo da ação, que buscou promover cooperação entre instituições e trabalhadores. A proposta não foi de punição, mas sim de conscientização sobre a regularização das atividades e melhoria no atendimento à população.

Compromisso da gestão

A Prefeitura reafirmou que continuará apoiando os vendedores ambulantes, buscando conciliar a garantia de sustento das famílias com a necessidade de manter a cidade organizada. O objetivo é fortalecer o diálogo entre os trabalhadores e os órgãos fiscalizadores, criando alternativas que beneficiem tanto os comerciantes quanto a comunidade.