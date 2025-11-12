Prefeitura de Brasiléia promove curso de Tripulação e Formação de Aquaviário em parceria com a Marinha do Brasil

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil Municipal, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2.

A capacitação contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do Exército Brasileiro, da Defesa Civil de Brasiléia e da Colônia dos Pescadores. O momento marcou mais uma importante ação conjunta em prol da formação técnica, segurança e fortalecimento institucional, reafirmando o compromisso das forças e do poder público com o serviço à sociedade.

O curso teve como principal objetivo aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos participantes, assegurando mais segurança, responsabilidade e profissionalismo nas atividades realizadas em embarcações. Durante as aulas, os alunos receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.

Com a iniciativa, as instituições envolvidas reforçam o compromisso com a valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios da região do Acre.