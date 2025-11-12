Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Prefeitura de Brasiléia promove curso de Tripulação e Formação de Aquaviário em parceria com a Marinha do Brasil

Publicados

12 de novembro de 2025

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil Municipal, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2.

A capacitação contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do Exército Brasileiro, da Defesa Civil de Brasiléia e da Colônia dos Pescadores. O momento marcou mais uma importante ação conjunta em prol da formação técnica, segurança e fortalecimento institucional, reafirmando o compromisso das forças e do poder público com o serviço à sociedade.

O curso teve como principal objetivo aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos participantes, assegurando mais segurança, responsabilidade e profissionalismo nas atividades realizadas em embarcações. Durante as aulas, os alunos receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.

Com a iniciativa, as instituições envolvidas reforçam o compromisso com a valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios da região do Acre.

Prefeitura de Brasiléia realiza manutenção na iluminação pública do bairro Francisco José Moreira

Publicados

15 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Gerência de Iluminação Pública, realizou nesta semana uma ação de manutenção corretiva na Rua Joselita Martins, localizada no bairro Francisco José Moreira.

A iniciativa teve como objetivo atender as demandas apresentadas pelos moradores da região e garantir melhorias na iluminação da via, contribuindo para o aumento da segurança e o bem-estar da população.

Com a substituição de lâmpadas e revisão da rede elétrica, a Prefeitura reforça o compromisso de manter os espaços públicos devidamente iluminados, promovendo mais tranquilidade para quem circula pelo local durante o período noturno.

De acordo com a gestão municipal, o trabalho de manutenção na rede de iluminação pública continuará em outros pontos da cidade, de forma gradativa, atendendo às solicitações encaminhadas pela comunidade.

POLÍTICA

Política7 horas atrás

Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco

Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Política10 horas atrás

Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil

Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
Política1 dia atrás

“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30

“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri  Em plena...

POLÍCIA

Polícia4 dias atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia5 dias atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Polícia1 semana atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...

EDUCAÇÃO

Educação13 horas atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação1 dia atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Educação5 dias atrás

Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias

A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...

CONCURSO

Concurso11 horas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso6 dias atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 hora atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Esporte23 horas atrás

Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Esporte1 dia atrás

Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...

