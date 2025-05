Prefeitura de Brasiléia participa de ação cívico-militar em parceria com o Exército Brasileiro

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, participou do I Encontro Municipal da Primeira Infância no SUAS no Contexto Indígena, que teve início nesta terça-feira, 27, no auditório do Ministério Público. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos -SEASDH, segue até o dia 29 de maio.

O encontro tem como objetivo principal aprimorar o atendimento aos povos indígenas dentro do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, além de ampliar o acesso e fortalecer os serviços e programas da rede socioassistencial nos territórios indígenas.

O encontro reúne técnicos municipais da assistência social, representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI, do Distrito Sanitário Especial Indígena -DSEI e representantes da Assitência Social do Estado e Município e as coordenações e programas como Cras e Criança Feliz.

Representando o Conselho de Assistência Social e comunidades indígenas, Karine Puyanawa ressaltou a relevância do programa no contexto indígena.

“É importante que as comunidades indígenas tenham clareza e acesso às informações. O Criança Feliz vem para somar, para contribuir e mudar esse cenário”, afirmou.

A representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Marcela Rocha, destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, o programa que já acontece na zona urbana e rural deve ser expandido e chegar também nas comunidades indígenas.

“Essa atividade será realizada nos 13 municípios acreanos que possuem terras indígenas e, ao final do ano, em novembro, será apresentado um grande seminário reunindo todas as propostas colhidas”, explicou.

A secretária adjunta da Secretaria de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Lúcia Sarah, ressaltou a importância do evento e da expansão do programa.

“Sabemos que adentrar nas comunidades indígenas exige cuidado e respeito, mas não podemos deixar de garantir a elas todo o suporte necessário. Nosso papel como prefeitura é ampliar a assistência e assegurar que também sejam acompanhadas pelo município e pelo Estado”, destacou.

Programa Criança Feliz

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal, criada em 2016, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e combatendo a desigualdade social.

Atualmente, o Programa Criança Feliz executado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul conta com 15 participantes que acompanham cerca de 250 crianças em situação de vulnerabilidade, realizando visitas domiciliares e orientando as famílias sobre cuidados, nutrição e estímulos importantes para o desenvolvimento infantil. Entre as atividades promovidas estão o uso de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis, como garrafas e pneus, além do fortalecimento dos vínculos familiares.