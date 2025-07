Prefeitura de Brasiléia inicia piçarramento no Ramal do KM 19 melhorando acesso a moradores, produção agrícola e ao extravismo

Fotos : Werik Abreu e Luiz Fernando

Garantindo trafegabilidade, acesso a escoação da produção agrícola e do extrativismo, a prefeitura de Brasiléia com recursos de emenda parlamentar do deputado Tadeu Hassem iniciou os trabalhos de piçarramento no Ramal do KM 19, na zona rural do município.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e faz parte do plano de manutenção e recuperação dos ramais durante o nosso verão amazônico, período mais seco favorecem o serviço.

Além do ramal principal, os braços de ramais ( trechos menores que dão acesso as propriedades rurais às vias principais), também estão sendo atendidos.

As equipes estão no local com máquinas pesadas realizando limpeza, nivelamento, abertura de valas e aplicação de piçarra nos pontos mais críticos.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a meta é garantir melhores condições de ramais para a população rural. “Nosso compromisso é com quem vive e trabalha na zona rural também. O verão chegou e estamos aproveitando para garantir acesso de qualidade para os produtores e moradores terem o direito de ir e vim desses locais com segurança ”, afirmou.

Com mais de 2.200 quilômetros de ramais espalhados por assentamentos do Incra e áreas da Reserva Extrativista Chico Mendes, a prefeitura segue um cronograma para atender todos os ramis de forma gradual. “Sabemos da importância desses ramais para o escoamento da produção e para o transporte dos moradores e dos alunos. Por isso, estamos priorizando as áreas mais críticas e vamos avançar com o serviço nas próximas semanas”, enfatizou o prefeito.

A iniciativa facilita o tráfego de veículos, o transporte escolar, o acesso aos serviços de saúde e principalmente, o escoamento da produção agrícola e extrativista das famílias que vivem na zona rural de Brasileia.

